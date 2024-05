"Du warst bei mir, als ich ganz unten war": Ex-Liverpool-Spieler mit bewegender Nachricht an Jürgen Klopp

Lovren schrieb: "Du hast mir gezeigt, wie man wieder aufsteht, wenn man am Boden liegt. Du hast mir gezeigt, wie man an sich selbst glaubt, wenn niemand mehr an einen glaubt. Du hast mir gezeigt, wie man auch in schweren Zeiten ein Mann ist. Du hast mir gezeigt, wie man sich auch in harten Zeiten respektieren und lieben kann. Du bist der, der bei mir war, als ich ganz unten war. Du hast mir zugehört und mir Dinge gesagt, die ich nie vergessen werde. Danke Boss. Ich wünsche dir aus tiefstem Herzen nur das Beste."

Lovren spielte seit 2014 bereits als Innenverteidiger für die Reds, als Jürgen Klopp im Oktober 2015 zum Klub kam. Gemeinsam holten sie 2019 den Titel in der Champions League und 2020 die erste Liverpool-Meisterschaft seit 30 Jahren.

2020 verabschiedete sich Lovren für zwölf Millionen Euro Ablöse zu Zenit Sankt-Petersburg. Dort blieb er zweieinhalb Jahre, bevor es für ihn im Januar 2023 zu Olympique Lyon ging. Dort steht der 34-Jährige noch bis 2025 unter Vertrag.

Lovren kam in der vergangenen Saison in der Ligue 1 nur zehnmal für OL zum Einsatz und stand nur 721 Minuten lang in der Liga für die Franzosen auf dem Feld. Sein letzter Einsatz fand im Januar statt.

Für Kroatien hat er seit seinem Debüt 2009 78 Länderspiele gemacht. Nach der WM 2022, bei der Kroatien Dritter wurde, beendete er seine Karriere im Nationalteam.