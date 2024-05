Jürgen Klopp vor Arsène Wenger? Ex-Arsenal knöpft sich Jamie Carragher vor: "Da liegst du meilenweit daneben"

Carragher, die Legende des FC Liverpool, sagte Stick to Football: "Ich würde ihn (Jürgen Klopp) über (Arséne) Wenger stellen."

Ex-Arsenal-Star Wilshere antworte darauf bei X unter einem Post, den Amazon Prime Video mit dem Zitat Carraghers veröffentlichte.

Der 34-malige Nationalspieler Englands schrieb: "Klopp ist unglaublich, wie er Liverpool verändert hat, aber Arsenes Erbe in der Premier League ist unübertroffen. Tut mir leid, Jamie, aber du liegst meilenweit daneben. Bitte sei nicht so voreingenommen und respektiere Arsène und was er über einen längeren Zeitraum geleistet hat, einschließlich der Führung des einzigen Teams in der Premier League, das unbesiegbar war."

Wilshere weiter: "Jeder weiß zu schätzen, was Pep getan und wie er die Art und Weise, wie wir den Fußball in diesem Land sehen, verändert hat, aber vergesse nicht, dass AW einen ähnlichen Effekt hatte, als er 96 kam! Du kennst diese Ära besser als ich und hast sie miterlebt, also lass uns das nicht vergessen!"