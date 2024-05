"Möge Gott Sie beschützen": Tottenham-Star verneigt sich vor Jürgen Klopp

Richarlison wechselte 2022 für 58 Millionen Euro vom FC Everton zu Tottenham Hotspur. In London tat er sich in seiner ersten Saison extrem schwer und erzielte in 27 Premier-League-Partien nur einen Treffer.

In der am Sonntag abgeschlossenen Spielzeit lief es für den Brasilianer deutlich besser: Er steuerte elf Tore und vier Vorlagen in 28 Partien in Englands höchster Spielklasse bei. Für die im Sommer anstehende Copa América in den USA wurde er von Nationaltrainer Dorival Júnior jedoch nicht nominiert.