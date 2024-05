"Es fühlt sich wie ein Anfang an": Jürgen Klopp stimmt den FC Liverpool auf eine Zeitenwende ein

© getty

Jürgen Klopp hebt seinen Nachfolger Arne Slot hervor

Den FC Liverpool übergibt er aus seiner Sicht in guter Verfassung und in gute Hände. "Dieser Klub ist vielleicht im besten Zustand jemals", sagte Klopp nach seinem emotionalen Abschied von der Anfield Road.

Die "Basics" seien "zu 100 Prozent" da, Klopp nannte das Team "voller Talent, mit jungen Spielern, mit Kreativität und Gier". Und er hob seinen Nachfolger Arne Slot hervor.

"Stellt euch vor, die nächste Saison startet und ihr wartet nicht ab, was passiert. Ihr begrüßt den neuen Trainer so, wie ihr mich begrüßt habt. Ihr geht all in ab dem ersten Tag", rief Klopp, und er stimmte im roten "I'll Never Walk Alone Again"-Hoodie einen Arne-Slot-Gesang an. Der Niederländer kommt von Feyenoord Rotterdam.