Nächster Rückschlag! FC Liverpool und Jürgen Klopp patzen im Titelrennen gegen Oliver Glasner

"Es war keine voll überzeugte Mannschaft auf dem Platz", analysierte Klopp enttäuscht in der BBC: "Das ist jetzt wirklich schwierig. Wir waren nicht gut. Crystal Palace hatte viel zu viele fußballerische Momente, in denen wir in die falsche Richtung gelaufen sind." Das Pressing, für das Klopps Teams so berüchtigt sind, sei in der ersten Hälfte "nichts" gewesen.

Für das Team von Ex-Bundesliga-Trainer Oliver Glasner traf Eberechi Eze (14.), der die wieder einmal anfällige Defensive der Gastgeber bestrafte. Nach der Pause spielte nur noch Liverpool und drückte auf den Ausgleich, eine Woche nach dem 2:2 bei Manchester United haperte es aber gewaltig an der Chancenverwertung.

Der punktgleiche FC Arsenal könnte sich mit einem Erfolg am Abend gegen Aston Villa (17.30 Uhr/Sky) wieder an die Spitze setzen. Die Führung hat aktuell Manchester City (73) inne, der Titelverteidiger hatte am Samstag mit einem 5:1 (1:0) gegen Luton Town vorgelegt.

Crystal Palace (33) liegt weiter auf Rang 14. Vor Anpfiff an der Anfield Road war der 97 Hillsborough-Opfer gedacht worden. Am Montag jährt sich die Stadionkatastrophe zum 35. Mal.