Große Überraschung? Ehemaliger Trainer des FC Bayern München könnte beim FC Liverpool auf Jürgen Klopp folgen

Kovac ist nach seinem Aus in Wolfsburg vor wenigen Wochen ihn Job. Seine Berater seien laut Daily Mail kürzlich in London gewesen und hätten dort die Möglichkeit eines Wechsels in die Premier League im Sommer abgeklopft.

In Liverpool wird der Posten des Teammanagers nach dieser Saison frei, weil Jürgen Klopp vorzeitig aufhört. Als heißester Anwärter auf seine Nachfolge gilt trotz eines Dementis in dieser Woche Rúben Amorim von Sporting CP.

Kovac, der auch Interesse in der Bundesliga wecken soll, startete seine Trainerlaufbahn in der Jugend von Red Bull Salzburg. Es folgten Stationen als kroatischer U21- und A-Nationaltrainer, ehe er auf Klubebene zu Eintracht Frankfurt wechselte. Mit der SGE gewann er den DFB-Pokal und empfahl sich 2018 für einen Wechsel zum FC Bayern.

Dort blieb er knapp eineinhalb Jahre, ehe er entlassen wurde. Nach zwei Jahren bei der AS Monaco kehrte der 52-Jährige 2022 zurück in die Bundesliga arbeitete bis Mitte März dieses Jahres in Wolfsburg.