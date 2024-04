"Ich muss Tanzstunden nehmen": Jürgen Klopp graut es vor Ullas Plänen

Klopp schilderte bei Sky Sports: "Das wird das erste Mal in meinem Leben, dass ich keine reale Idee habe, was ich tun werde. Und das ist genau das, was ich wollte."

Der ehemalige Spieler des FSV Mainz 05 übernahm nach dem Ende seiner Profilaufbahn das Traineramt am Bruchweg, es folgte der direkte Wechsel zum BVB. Nach seinem Abschied dort legte er eine kürzere Pause als geplant ein, weil der Lockruf aus Liverpool ertönte. "Mein Leben ist seit 40 Jahren strukturiert", so Klopp. "Seit ich 16 bin, ist zu 100 Prozent klar, was ich jedes Wochenende, jeden Tag mache. Das ist alles in Ordnung. Damit war ich immer glücklich. Aber es war einfach immer nur so."

Deshalb freue er sich nun auf die Auszeit, ohne zu wissen, ob der neue Alltag ihm gefalle: "Aber jetzt ist die Zeit gekommen, um es herauszufinden."

Klopp ist eigentlich noch bis Sommer 2025 an Liverpool gebunden. Im Januar allerdings verkündete er seinen vorzeitigen Abschied nach der laufenden Saison. Als Grund gab er an, dass ihm nach fast neun Jahren an der Anfield Road die Energie ausgehe. Er kündigte an, mindestens ein Jahr Pause einzulegen. Auch die Möglichkeit eines Endes seiner Trainerlaufbahn bestehe.