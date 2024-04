Trent Alexander-Arnold vom FC Liverpool vergleicht Flop des FC Bayern München mit Cristiano Ronaldo: "Gott sei Dank muss ich gegen ihn nicht spielen"

Im Podcast The Overlap sagte Alexander-Arnold über den senegalesischen Nationalspieler, der heute bei Al-Nassr in der Saudi Pro League spielt. "Sadio ist der eine Mitspieler, den ich hatte, bei dem ich immer gedacht habe: 'Gott sei dank muss ich gegen ihn nicht spielen.' Er war der perfekte Angreifer, er hatte alles."

"Als Athlet war er Cristiano Ronaldo ähnlich", so Alexander Arnold weiter: "Er hatte Sprungkraft, war schnell, konnte beidfüßig abschließen und war von überall gefährlich."

Mané spielte von 2016 bis 2022 für den FC Liverpool und war in jenen sechs Jahre Alexander-Arnolds Mannschaftskamerad. Der Angreifer bildete zudem mit Mohamed Salah und Roberto Firmino eines der gefährlichsten Angriffstrios in Europa. Sie gewannen zusammen mit den Reds unter anderem die Champions League und den Meistertitel in der Premier League.

Mané erzielte in 269 Spielen für Liverpool 120 Tore, ehe er sich für 32 Millionen Euro Ablöse zum FC Bayern verabschiedete. Bei den Roten enttäuschte der 32-Jährige die hohen Erwartungen und zog nach nur einem Jahr für 30 Millionen Euro zu Al-Nassr weiter.