Jürgen Klopp nach Liverpool-Pleite gegen Crystal Palace angefressen: "Dann lass es lieber ganz bleiben"

Klopp erklärte im Anschluss an das Spiel: "Es gab Momente, in denen wir nicht als Einheit funktioniert haben. Lassen Sie es mich so sagen: Wenn du mit 80 Prozent presst, dann lass es lieber ganz bleiben. Denn so ergibt es keinen Sinn. Uns ist das immer wieder passiert."

Weiter meinte der deutsche Teammanager: "Curtis (Jones) hat es mit aller Macht versucht, aber hinter der ersten Pressinglinie war zu viel Platz und niemand hat mitgezogen. (Alexis) Mac Allister und Wataru (Endo) konnten das nicht auffangen und die letzte Reihe stand auch zu tief."

Nach dem 2:2 bei Manchester United und dem 0:3 im Heimspiel gegen Atalanta Bergamo bedeutete die Niederlage gegen Palace den Abschluss einer Woche, in der die Titelträume Liverpools in zwei Wettbewerben erhebliche Dämpfer kassierten.

In der Tabelle der Premier League rutschten die Klopp-Schützlinge auf den dritten Rang ab und haben sechs Spieltage vor dem Saisonende nun zwei Zähler Rückstand auf den neuen Spitzenreiter Manchester City.

Klopps Abschiedstournee bei den Reds findet am Donnerstag mit dem Rückspiel gegen Atalanta ihre Fortsetzung. Es folgt das Auswärtsspiel beim FC Fulham in der Liga am Sonntag