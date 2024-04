"Schande, dass wir uns so verhalten": Chelsea-Trainer Pochettino schimpft nach Elfmeter-Streit

Nicolas Jackson und Noni Madueke legten sich vor dem Strafstoß mit Cole Palmer an, der sich bei einer 4:0-Führung den Ball zur Ausführung geschnappt hatte. Erst nach dem Eingreifen von Kapitän Conor Gallagher ließ das Duo den Engländer antreten - und der versenkte den Ball zu seinem vierten Tor des Abends.

Im Anschluss zeigte sich Chelsea-Trainer Mauricio Pochettino entgeistert über den Vorfall.

"Es ist eine Schande, dass wir uns so verhalten. Wir sind ein junges Team, das noch viel lernen muss", sagte der Argentinier. "Das ist das letzte Mal, dass ich mir sowas anschauen muss", wurde er deutlich. "Die anderen wussten, dass Cole unser Elfmeterschütze ist. Das zeigt, wie eigensinnig manche von uns sind", meinte Pochettino.

Palmer selbst versuchte, das Ganze herunterspielen: "Die anderen wollten auch den Elfmeter schießen, was verständlich ist. Es steht 4:0, aber ich bin der Elfmeterschütze, wollte schießen und habe das dann auch gemacht. Vielleicht war das etwas zu viel mit dem Streit, aber am Ende will jeder nur gewinnen und helfen. Wir haben jetzt schon darüber gelacht und Witze gemacht, aber der Trainer hat auch schon mit uns darüber gesprochen."

Mit seinem Viererpack gegen Everton stürmte Cole Palmer an die Spitze der Premier-League-Torschützenliste: Der 21-Jährige hat nun 20 Treffer auf seinem Konto und damit genauso viele wie Erling Haaland (Manchester City).

In den letzten fünf Liga-Spielen hat Palmer zehn Tore erzielt - und damit zwei mehr als etwa der FC Liverpool im gleichen Zeitraum.