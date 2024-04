"Ich kann seinem Vater nicht genug danken": Jürgen Klopp hat beim FC Liverpool den Transfer der Saison getätigt

Alexis Mac Allister, der "Fußballdoktor"

Auch dank dem 25-Jährigen mischt Liverpool voll im Titelrennen der Premier League mit. Sein Traumtor beim 3:1-Sieg gegen Bournemouth sorgte zum Beispiel für den Sieg und die drei Punkte.

Er kann sich zwar immer noch in die Tiefe fallen lassen und den Ball wie ein Quarterback in Richtung von Mohamed Salah, Darwin Núñez und Luis Díaz spielen, doch seine immer häufigeren Vorstöße ins letzte Drittel bereiten den Gegnern große Probleme. Ein Beispiel dafür war der 2:1-Sieg gegen Ex-Klub Brighton, als Mac Allister Mohamed Salah in einem überfüllten Strafraum zum Siegtreffer bediente.

Brightons Coach De Zerbi gab hinterher zu, dass sein ehemaliger Schützling in Anfield ein ganz anderes Niveau erreicht habe und "ein großartiger Spieler" geworden sei. Mac Allister hat sich in den letzten Wochen zwar weiter nach vorne bewegt, in engere Räume, in denen es schwieriger ist, den Ball zu halten, aber er macht trotzdem keinen Fehler.

"Ich habe noch nie jemanden gesehen, der den Ball so gut halten kann", sagte Liverpools Rechtsverteidiger Conor Bradley gegenüber den Vereinsmedien. "Er ist so ruhig und so gelassen. Er ist einfach ein wunderbarer Fußballer und es macht Spaß, mit ihm zu spielen. Ich kann ihn nicht genug loben."

Auch Klopp gehen die Superlative für den multitalentierten Mittelfeldspieler aus. Seit er versucht hat, Mac Allister den Spitznamen "Gary" zu geben, hat er ihn auch als "Rhythmusgeber", "Unterschiedsspieler" und "Fußballdoktor" bezeichnet. Zum jetzigen Zeitpunkt könnte er der Liste auch noch die "Neuverpflichtung der Saison" hinzufügen.