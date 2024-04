FC Liverpool heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt FC Fulham vs. LFC im TV und Livestream?

Bereits zum vierten Mal in der laufenden Saison in England begegnen sich Fulham und Liverpool. Zwei Mal konnte Liverpool die Partie für sich entscheiden, aber im letzten Spiel - dem EFL-Cup-Halbfinal-Rückspiel - gab es nur ein 1:1. Am heutigen Sonntag, den 21. April, kann somit alles passieren. Um 17.30 Uhr wird der Anpfiff im Londoner Craven Cottage ertönen.

Liverpool stand vor Beginn des 34. Spieltags punktgleich mit dem Zweitplatzierten FC Arsenal auf Platz drei. Der Tabellenführer Manchester City lag auch nur zwei Punkte in Front.

Für Fulham geht es vielleicht noch um eine europäische Qualifizierung. Die Abstiegsränge sind indes zu weit entfernt, um Gefahr ausstrahlen zu können.