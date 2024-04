Bastian Schweinsteiger verrät, wie José Mourinho ihn bei Manchester United aus dem Team warf: "Ich dachte mir: 'Was geht denn hier ab?'"

Nach drei Monaten Einzeltraining durfte Schweinsteiger dann zumindest wieder in den Trainingsbetrieb der ersten Mannschaft einsteigen. Mourinhos Co-Trainer Rui Faria habe ihm mitgeteilt, "schau, du kannst ab morgen wieder bei uns mittrainieren", erinnerte sich Schweinsteiger. "Ich habe gut trainiert und danach meine Minuten bekommen, aber andere, die ich für schwächer hielt, spielten deutlich mehr."

Mourinho entschuldigte sich für sein Verhalten bei ihm, betonte der heutige ARD-Experte. Dennoch arbeitete man nicht lange zusammen, im März 2017 verließ Schweinsteiger United in Richtung Chicago Fire (MLS). Unter The Special One kam er lediglich noch auf vier Einsätze für United, alle davon in Pokalwettbewerben.

Anfang 2020 beendete der heute 39-jährige Schweinsteiger seine Karriere schließlich. Für United lief er insgesamt 35-mal auf (zwei Tore).