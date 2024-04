"Das war eine Katastrophe": Jürgen Klopp und der FC Liverpool durchleben eine höllische Woche

© getty

Liverpool-Legende sah die Lage nach Atalanta noch nicht so dramatisch

Der ehemalige Liverpool-Verteidiger Jamie Carragher forderte daher, dass Klopp im Rückspiel gegen Atalanta "eine komplette B-Mannschaft" aufstellen und "alles auf die Liga setzen" solle.

"Wir sind in der Liga in einer besseren Position als jetzt in der Europa League, also denke ich, dass die Liga einfach zu wichtig ist", sagte er dem Liverpool Echo. "Fulham ist viel wichtiger als Atalanta und selbst als das Weiterkommen."

Carragher geht zwar davon aus, dass sich Manchester City am Ende zum englischen Meister krönen wird. "Aber wir haben immer noch eine große Chance, also gibt es keinen Grund, nach dem, was am Donnerstag passiert ist (gegen Atalanta, d. Red.), zu niedergeschlagen zu sein", so der frühere englische Nationalspieler.

Allerdings sagte Carragher das alles vor dem Desaster vom Sonntag, als Liverpool seine 28 Spiele andauernde Ungeschlagen-Serie in der Liga gegen eine Mannschaft einbüßte, die zuvor seit November kein Auswärtsspiel mehr gewonnen hatte.