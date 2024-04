Erling Haaland von Manchester City keine Weltklasse? Liverpool-Legende bezeichnet Superstar als "Luxusfußballer"

"Wenn sein einziges Interesse darin besteht, Torrekorde zu brechen, braucht er nichts zu ändern", so der ehemaliger Nationalspieler weiter: "Wenn er ernsthafte Ambitionen hat, den Ballon d'Or zu gewinnen und für Real Madrid zu spielen, hat er vielleicht ein Problem."

Haaland wurde bisher dreimal für den Ballon d'Or nominiert. 2021 erreichte er einen elften Platz, 2022 den zehnten und 2023 sogar den zweiten Platz. Im selben Jahr wurde er von der UEFA auch als Europas Fußballer des Jahres ausgezeichnet.

United-Legende Roy Keane äußerte sich zuletzt noch kritischer über den Norweger und verglich seine fußballerischen Qualitäten abseits der Tore mit denen eines Viertligaspielers.

Der Druck auf Haaland steigt. Manchester City tritt am Wochenende gegen Luton an und am Mittwoch kommt es daheim zum entscheidenden Rückspiel im Viertelfinale der Champions League gegen Real Madrid.