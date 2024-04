"Woche für Woche nicht annähernd gut genug": Nächste Kritik-Schelte für ManCity-Stürmer Erling Haaland

Keane, der zwischen 1993 und 2006 insgesamt 477 Spiele für United absolvierte, ist indes davon überzeugt, dass Guardiola bei Haaland ähnliche Mängel sieht wie er. "Er ist noch ein junger Spieler, er wird sich verbessern. Und ich garantiere Euch, dass Pep Guardiola mit seinem Stab an all diesen Dingen arbeitet. Und dass er ihm (Haaland, d. Red.) sagt, dass er mehr machen muss - vor allem dann, wenn er nicht so viele Chancen bekommt und nicht so häufig trifft."

Haaland spielt seit 2022 für City, hat in Manchester noch Vertrag bis 2027.

In der laufenden Saison sind dem 23-Jährigen bisher 30 Tore in 37 Einsätzen gelungen. Zudem lieferte Haaland sechs Assists.