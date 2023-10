Endlich ist es soweit: Am heutigen Montag wird der Ballon d'Or, die prestigeträchtigste Individualauszeichnung im Fußball-Business, verliehen. Hier bei SPOX könnt Ihr die Zeremonie im Liveticker mitverfolgen.

Erling Haaland oder doch Lionel Messi - wer schnappt sich den Ballon d'Or 2023? Hier im Liveticker erfahrt Ihr es.

Ballon d'Or 2023: Die Verleihung im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Knapp drei Stunden vor dem Beginn der offiziellen Zeremonie werden schon einmal die letzten Plätze im Ranking verkündet. So belegen Ruben Dias (Manchester City), Randal Kolo Muani (PSG), Martin Ödegaard (FC Arsenal), Nicolo Barella (Inter Mailand) und Jamal Musiala (FC Bayern) die Ränge 30 bis 26.

Vor Beginn: Als große Favoriten gehen Erling Haaland von Manchester City und Lionel Messi von Inter Miami ins Rennen. Während der Norweger im vergangenen Jahr in der Premier League starke 36 Tore in 35 Spielen erzielte, überzeugte der Argentinier vor allem bei der Weltmeisterschaft in Katar, als er seine Mannschaft zum ersten WM-Titel seit 1986 führte.

Vor Beginn: Ab 20.45 Uhr startet die Zeremonie im im Théâtre du Châtelet in Paris.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Verleihung des Ballon d'Or 2023.

Ballon d'Or 2023: Die Verleihung im TV und Livestream

Sky überträgt die Verleihung des Ballon d'Or 2023 am heutigen Montagabend exklusiv im TV und Livestream. Zum einen zeigt der Sender das Event live und in voller Länge im Pay-TV ab 20.30 Uhr auf Sky Sport News (HD). Das Team besteht heute aus Moderator Thomas Fleischmann, Experte Kai Dittmann sowie Sven Töllner als Reporter vor Ort.

Darüber hinaus bietet Euch Sky die Möglichkeit, die Verleihung im kostenlosen Livestream auf skysport.de zu verfolgen. Alle Kunden können die Preisverleihung zudem auf WOW oder in der SkyGo-App sehen.

