FC Bayern - Ex-Stürmer von Manchester United hofft auf Transfer von Thomas Müller: "Wie Zlatan Ibrahimovic and Cristiano Ronaldo"

Louis Saha (45) hat sich für eine Verpflichtung von Thomas Müller (34, FC Bayern) bei seinem Ex-Klub Manchester United stark gemacht. Der ehemalige französische Nationalspieler outete sich bei Betfred als Fan des Routiniers und zog Parallelen zu zwei Superstars, die in der jüngeren Vergangenheit ebenfalls im fortgeschrittenen Alter ins Old Trafford wechselten

Saha, der von 2004 bis 2008 für United spielte und mit dem Klub die Champions League gewann, schwärmte von Müller: "Er ist ein toller Anführer, den jeder in der Fußballwelt bewundert. Seit vielen Jahren spielt er für einen der besten Vereine der Welt und hat mit den Bayern eine Menge erreicht. Vielleicht ist er nicht so schnell und kaltschnäuzig wie Robert Lewandowski, aber bei einem Spieler, der so viel gewonnen hat, sollte niemand an der Qualität zweifeln." Müller sei "ein cleverer Spieler mit großer Persönlichkeit", so Saha weiter.

In den vergangenen Wochen war das Gerücht aufgetaucht, ManUnited habe sich im Sommer erneut vergeblich um die Dienste Müllers bemüht. Da der Vertrag des Angreifers beim FCB im Sommer ausläuft und er aktuell kein Stammspieler ist, hieß es, United könnte einen erneuten Anlauf unternehmen.

Saha erklärte: "Er mag 34 Jahre alt sein, für United könnte er aber trotzdem die Lösung bedeuten. Wenngleich keine für die langfristige Zukunft. Es gibt nicht viele Spieler auf der Welt mit dieser Mischung aus Qualität und Persönlichkeiten. So war es auch, als Manchester United Zlatan Ibrahimovic und Cristiano Ronaldo verpflichtet hat."

Ibrahimovic wechselte 2017 im Alter von 34 Jahren nach seinem Abenteuer bei LA Galaxy nach Manchester, während CR7 2021 von Juventus zu seinem Ex-Klub zurückkehrte. Der Portugiese war damals 35 Jahre alt.

"Diese Spieler suchen sich Herausforderungen und fordern ihre Mitspieler", so Saha: "Das ist genau das, was wir brauchen. Jedes Mal, wenn diese Spieler für Manchester United auf dem Platz standen, hatten sie Zug, sie waren selbstbewusst und sie hatten Mut. Egal, wie gut sie gespielt haben. Sie haben sich nie vor Verantwortung gedrückt."

Thomas Müller: Verlängert er seinen Vertrag beim FC Bayern?

ManUnited absolviert eine schwache Saison und hat jede Menge Probleme auf und abseits des Rasens. In der Tabelle der Premier League belegt die Mannschaft von Teammanager Erik ten Hag nur Rang sieben und hatte vor dem laufenden Spieltag schon neun Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal. Kein Wunder, angesichts von 6 Niederlagen in den ersten 14 Spielen.

Auch in der Champions League droht nach nur einem Sieg in fünf Partien das Aus in der Vorrunde. Am letzten Spieltag gegen den FC Bayern brauchen die Red Devils unbedingt einen Sieg und haben ihr Schicksal nicht in der eigenen hand.

Obwohl Müller beim FC Bayern aktuell nur Edelreservist ist, gilt ein Abschied der Klubikone als unwahrscheinlich. Vereinsverantwortliche und der Weltmeister von 2014 selbst haben zuletzt jeweils betont, die Zusammenarbeit fortzusetzen und den auslaufenden Vertrag verlängern zu wollen.

