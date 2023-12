Manchester United: Trainer Erik Ten Hag hat offenbar Unterstützung der Spieler verloren

Trainer Erik ten Hag von Manchester United hat offenbar die Unterstützung seiner Spieler verloren. Das geht aus einem Bericht von Sky Sport UK hervor. Demnach würde sich die Hälfte der Kabine mittlerweile gegen den Niederländer als Coach aussprechen.

Einerseits sollen die Spieler unzufrieden mit dem Spielstil ten Hags sein, andererseits würden viele im Verein das Training als "zu hart" empfinden und beklagen sich über zu viele Laufeinheiten. Wie ESPN berichtet, würde es aber nach wie vor Akteure im Team geben, die sich klar auf der Seite ihres Trainers positionieren.

Nach der 0:1-Niederlage gegen Newcastle United habe ten Hag dem Mirror zufolge harsche Kritik an Anthony Martial und Marcus Rashford geäußert. Beim Franzosen hätten Laufleistung und Einsatz nicht gepasst, Rashord wurde demnach vor allem für seine mangelnde Einstellung vom Niederländer angegangen.

Unmittelbar zuvor hatte Manchester United verschiedene Medienvertreter von seiner Pressekonferenz am Dienstag ausgeschlossen. Der Vorwurf: Die Journalisten hätten United vor ihren kritischen Berichten keine Chance gegeben, auf die Behauptungen zu reagieren.

Manchester United: Ten Hag gibt sich gelassen

Ten Hag versicherte indes den restlichen Reportern vor dem Premier-League-Spiel am Mittwoch gegen den FC Chelsea, dass er sich entgegen anderslautender Berichte sehr wohl der Unterstützung seiner Spieler sicher sei. Ten Hag nannte mehrere Partien unter seiner Regie als Beweis für den "Charakter" seiner Mannschaft.

Manchester United hat zehn der 21 Pflichtspiele in dieser Saison verloren - bei zehn Siegen und einem Unentschieden. In der Liga belegen die Red Devils Platz sieben, in der Champions-League-Gruppe A mit dem FC Bayern sind sie Letzter, im League Cup war im Achtelfinale gegen Newcastle United (0:3) Endstation.