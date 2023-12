Mohamed Salah der beste Spieler in der Geschichte der Premier League? Der Star vom FC Liverpool verdient mehr Anerkennung

Der Liverpool-Stürmer muss gemeinsam mit Thierry Henry genannt werden, wenn es um den besten Spieler der PL-Geschichte geht.

Salahs Volltreffer - am Wochenende erzielte der Ägypter beim 2:1 gegen Crystal Palace , das Liverpool die Tabellenführung bescherte, sein 200. Tor in der Premier League - sind kein Zufall. Dass der Ägypter für Liverpool trifft, hat etwas Unvermeidliches - und deshalb werden seine wöchentlichen Heldentaten oft als selbstverständlich angesehen.

"In Bezug auf Tore und Assists, was für eine Quote! Er gehört sicher zu den besten Offensivspielern der Welt - und zwar nicht zu den Top 10, sondern zu den Top drei. Wenn der Gegner einen Spieler dieser Qualität hat, dann weiß man, dass man Probleme bekommen wird. Selbst beim ersten Tor trifft nicht jeder Spieler in dieser Situation, das zeigt seine Qualität."

Nach einem Pass von Darwin Núñez hatte Mohamed Salah den Ball an jenem 12. Spieltag der Premier League am 12. November in aller Ruhe angenommen und ihn zur 1:0-Führung für Liverpool in einem bis dahin ausgeglichenen Spiel ins Tor geschossen.

Doch Salahs Klasse wurde von den Ballon-d'Or-Wählern nie vollständig anerkannt. So belegte er beispielsweise 2021 den siebten Platz, als er in der Premier League im Schnitt ein Tor pro Spiel erzielte und beeindruckende Solotreffer gegen Mannschaften wie Manchester City gemacht hatte. Auf die Frage nach seiner Platzierung lächelte Salah und sagte "Kein Kommentar", während Klopp lediglich erklärte: "Mo hätte definitiv weiter oben stehen müssen."

Salah hat es bei der diesjährigen Ballon-d'Or-Wahl nicht einmal unter die Top 10 geschafft . Man könnte zwar argumentieren, dass er ein Opfer von Liverpools miserabler Saison 2022/23 und Ägyptens verpasster Qualifikation für die Weltmeisterschaft war, aber letztendlich ist es eine individuelle Auszeichnung, und es braucht eine besondere Art von Spieler, um in einer schwächelnden Mannschaft zu glänzen - und genau das hat Salah getan. Nur Erling Haaland (61) und Kylian Mbappe (50) waren in der vergangenen Saison in allen Wettbewerben der fünf großen europäischen Ligen direkt an mehr Toren beteiligt als Salah (46).

Er ist Liverpools Rekordtorschütze in der Premier League und hat auch in den europäischen Wettbewerben mehr Treffer für die Reds erzielt als jeder andere Spieler. Wirklich verrückt ist die Geschwindigkeit, mit der der Flügelspieler diese Rekorde gebrochen hat. Salah (0,61) ist bei den Treffern pro Spiel besser als die beiden besten Torschützen Liverpools, Ian Rush (0,52) und Roger Hunt (0,58) - beide waren klassische Mittelstürmer.

Die Ergebnisse von Salahs erstaunlichem Einsatz sprechen für sich. Nach seinem Tor gegen Palace beim Comeback-Sieg am Samstag im Selhurst Park hat er nun 200 Tore in nur 327 Einsätzen für Liverpool erzielt und 150 Premier-League-Tore in seiner Karriere gemacht.

In den sieben Spielzeiten, die er seit seinem Wechsel von der AS Rom zum FC Liverpool absolviert hat - die 46 Millionen Euro Ablöse war die bestangelegte Summe in der Geschichte des Vereins - hat Salah nie weniger als 48 Spiele pro Saison bestritten. Er musste nur drei Premier-League-Spiele verletzungs- oder krankheitsbedingt aussetzen, was einfach nur erstaunlich ist - und ein Beweis für seine erstaunliche Professionalität.

Gerrard hat jedoch nie die Meisterschaft in der Premier League gewonnen. In seinen besten Jahren wurde er viel zu oft von mittelmäßigen Trainern und schwachen Neuverpflichtungen im Stich gelassen.

Seit seiner Ankunft in Anfield war Salah an mehr Toren direkt beteiligt als jeder andere Spieler (209) - und das Rennen ist nicht einmal knapp, denn der jetzige Bayern-Torjäger Harry Kane liegt mit 169 Toren weit abgeschlagen an zweiter Stelle. Shearer, Andy Cole, Sergio Agüero, Ian Wright, Didier Drogba und Wayne Rooney waren zweifellos großartige Spieler, aber keiner von ihnen konnte Tore gleichermaßen selbst erzielen wie vorbereiten. Salah dagegen belegt seit Beginn der Premier-League-Saison 2017/2018 den zweiten Platz bei den Assists (62), den vierten bei den kreierten Chancen (402) und den fünften bei den abgeschlossenen Dribblings (360).

"Die Beständigkeit, mit der er auf so hohem Niveau gespielt hat, macht ihn zu einem der besten Spieler, die wir in der Premier League gesehen haben." Diese Behauptung ist absolut unstrittig. Aber Salah ist nicht nur ein Torjäger. "Die Leute vergessen oft, wie viele Tore er auch vorbereiten kann", argumentiert Klopp. Und damit hat er vollkommen Recht.

Salah kann jedoch nicht nur den Titel des besten Liverpooler Spielers in der Premier League für sich beanspruchen. Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem man ihn mit Fug und Recht als das größte Offensivtalent bezeichnen kann, das die Liga je gesehen hat - besser als Michael Owen, besser als Wayne Rooney, besser als Alan Shearer, Didier Drogba oder Sergio Agüero!

Mo Salah vs. Thierry Henry

Wir haben es hier mit einem dieser seltenen Hybrid-Angreifer zu tun, einem Weltklasse-Flügelspieler mit dem Killerinstinkt einer klassischen Nummer neun. In diesem Zusammenhang hat Salah eigentlich nur zwei mögliche Konkurrenten: Cristiano Ronaldo und Thierry Henry.

Hätte der Portugiese mehr Zeit bei Manchester United verbracht, hätte er es wahrscheinlich mit Salahs Leistungen in England aufnehmen können, aber Ronaldo verließ Old Trafford zum ersten Mal ein Jahr nach seiner erfolgreichsten Saison.

Henry hingegen verbrachte seine besten Jahre beim FC Arsenal. Insgesamt spielte er acht sensationelle Spielzeiten im Norden Londons, wo er von Arsène Wenger zum besten Stürmer der Welt gemacht wurde. Es gibt also offensichtliche Parallelen zu der Art und Weise, wie Klopp Salahs Spiel mit Toren - und zwar vielen - bereichert hat.

Der Unterschied besteht natürlich darin, dass Salah nach wie vor überwiegend auf der Außenbahn agiert, während Henry vor allem in der Mitte spielte, aber es gibt viele Gemeinsamkeiten. Henry hatte auch seine persönlichen Probleme mit dem Ballon d'Or.

Der Rekordtorschütze von Arsenal war ein Riesen-Talent, ebenso elegant wie effektiv, eine Schönheit und ein Biest zugleich, das Mannschaften im Alleingang zerreißen konnte, aber auch selbstlos war - was durch die Tatsache unterstrichen wird, dass er der einzige Spieler in der Geschichte der Premier League ist, der in derselben Saison (2002/03) mehr als 20 Tore und mehr als 20 Assists verbuchen konnte. Warum der Ballon d'Or in jenem Jahr an Pavel Nedved ging, bleibt also ein Rätsel.

Sicher, Henry hat in seiner Zeit in England nie die Champions League gewonnen - im Gegensatz zu Salah, der beim Finalsieg von Liverpool gegen Tottenham im Jahr 2019 ein Tor schoss -, aber der Franzose hat zwei Premier-League-Titel und vier Goldene Schuhe gewonnen, womit er dem Liverpooler in diesen beiden Punkten voraus ist.