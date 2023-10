Jürgen Klopp: Mehr BVB oder mehr FC Liverpool? Die Top-11 des Trainers der Reds

Jürgen Klopp coachte nach seinen Anfangsjahren in Mainz mit dem BVB und dem FC Liverpool zwei echte Spitzenklubs. Wir haben seine Top-11 mit Spieler aus beiden Top-Vereinen zusammengestellt.

Mit Borussia Dortmund wurde Jürgen Klopp zweimal Meister, Pokalsieger und kam ins Champions-League-Finale. Mit Liverpool gewann er jenes im zweiten Anlauf, zudem holte er die englische Meisterschaft. So könnte eine von ihm zusammengestellte Top-11 aussehen.

Seine Ankunft bei den Reds nach dem verlorenen CL-Finale 2018 war das letzte Puzzleteil. Er bewahrte Liverpool mit Sensationsparaden gegen Napoli vor dem Aus in der Gruppenphase und leistet sich ohnehin kaum Fehler.

Kam 2016 - nur ein Jahr nach Klopps Ankunft an der Anfield Road - aus der eigenen Liverpooler Jugend zu den Profis. Spätestens seit dem Frühjahr 2018 nicht mehr aus der Startelf wegzudenken.

Zum Gewinn des Ballon d'Or reichte es dann jedoch nicht ganz, was Klopp bedauerte: "Wenn man wirklich nur das letzte Jahr betrachtet, kann ich mich an keine beeindruckendere Saison eines Abwehrspielers jemals erinnern, ganz ehrlich."

Seine Ablöse in Höhe von 84,65 Millionen Euro machte sich bezahlt. Van Dijk gilt aktuell als einer der besten Innenverteidiger der Welt und als nahezu unüberwindbar im Eins-gegen-Eins. Wurde 2019 zu Europas bestem Fußballer des Jahres.

Klopp schwärmte selbst als Liverpool-Trainer noch von Hummels und adelte ihn 2019 als "besten deutschen Innenverteidiger" und einen "natürlichen Führungsspieler". Ein Platz in der Kloppo-Top-11 sollte ihm sicher sein.

War beim BVB schon unter Klopps Vorgänger Thomas Doll gesetzt und wurde unter Klopp einer der besten Innenverteidiger der Welt. Gemeinsam mit Neven Subotic bildete er den so erfolgreichen "Kinderriegel" der Meister- und Double-Jahre.

Nach der Verpflichtung von Fabinho drohte Henderson der Verlust seines Stammplatzes. Gemeinsam mit Klopp verständigte er sich darauf, künftig als Achter zu spielen - mit durchschlagendem Erfolg. "Er ist ein genialer Spieler", schwärmte Klopp. Mittlerweile in Saudi-Arabien.

Übernahm die schwere Bürde als Liverpool-Kapitän von Legende Steven Gerrard und drohte, an ihr zu zerbrechen. Sah sich ständiger Kritik von Fans und Experten ausgesetzt, ein Gespräch mit Klopp änderte jedoch alles.

In seiner ersten BVB-Saison unter Klopp blieb Reus ausnahmsweise verletzungsfrei, hatte herausragende Werte. Nach Klopps Weggang eine umso festere Größe beim BVB, sogar lange Kapitän und trotz langer Verletzungspausen noch immer einer der Besten.

© getty

MARIO GÖTZE (BVB)

War Klopps Liebling beim BVB und schwang sich damals auf, die Fußball-Welt zu erobern. "Jeder, der was von Fußball versteht, hat genau das Richtige in ihm gesehen: ein außergewöhnliches Talent", sagte Klopp bei DAZN in der Retrospektive.

Beim FC Bayern erhielt die steile Karriere ihren ersten Knick. Es folgte eine schwere Stoffwechselerkrankung, ein Formtief und die Rückkehr zum BVB. Mittlerweile bei Eintracht Frankfurt.