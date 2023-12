"Überschattet alles": Liverpools Kostas Tsimikas räumt Jürgen Klopp ab - und bricht sich das Schlüsselbein

Die Verletzungssorgen beim FC Liverpool werden immer größer: Nach einem unglücklichen Zweikampf samt Zusammenprall mit dem eigenen Trainer musste Abwehrspieler Kostas Tsimikas verletzungsbedingt ins Krankenhaus. Ihm droht nun ein lange Zwangspause.

In der 34. Spielminute des Spitzenspiels der Premier League zwischen Liverpool und dem FC Arsenal (1:1) lieferte sich Tsimikas auf seiner linken Außenbahn ein Laufduell mit Arsenals Bukayo Saka. Der Grieche ging nach einem Schubser des englischen Nationalspielers zu Boden und räumte kurzerhand seinen Teammanager Jürgen Klopp ab. Dieser hatte in seiner Coaching Zone aus kurzer Distanz keine Chance, noch auszuweichen.

Bei dieser Aktion fiel Tsimikas auf die rechte Schulter und verletzte sich so schwer, dass er nicht mehr weiterspielen konnte. Joe Gomez ersetzte ihn noch vor dem Pausenpfiff.

Sky Sports berichtete in der Halbzeitpause, Tsimikas habe sich eine Blessur des Schlüsselbeins zugezogen und sei deswegen bereits auf dem Weg ins Krankenhaus.

Liverpool hat aktuell ohnehin mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Unter anderem steht Klopp mit Andy Robertson auch der etatmäßige Linksverteidiger nicht zur Verfügung. Er zog sich in Diensten der schottischen Nationalmannschaft eine Schulterverletzung zu und fällt bis zum Ende des Jahres aus.

Klopp bestätigte später, dass Tsimikas lange ausfallen wird: "Kostas Tsimikas' Schlüsselbeinverletzung, es ist definitiv gebrochen, überschattet alles. Er wird also lange nicht spielen können. (...) Mit der Situation von Robbo (Any Robertson) ist das für uns schwer zu verdauen." Der deutsche Coach ergänzte: "Ich würde Kostas am liebsten mein Schlüsselbein geben, wenn er dann wieder fit wäre."

Tsimikas fehlt Liverpool also direkt am Boxing Day beim Ligaspiel gegen den FC Burnley.