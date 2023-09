FC Arsenal vs. Tottenham Hotspur heute live, Übertragung: Nord-London-Derby im Free-TV, Livestream und Liveticker

Derbytime in Nord-London: Der FC Arsenal empfängt heute Tottenham Hotspur. Wo Ihr das Duell im Free-TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Im ersten Aufeinandertreffen der beiden Londoner Klubs darf der FC Arsenal den Gastgeber spielen, dementsprechend geht es im Emirates Stadium in London zur Sache. Ab 15 Uhr rollt dort der Ball.

Nicht nur aus geografischer Sicht ist das heutige Duell interessant, auch in der Tabelle liegen die Klubs nah beisammen. Beide Klubs trennen fünf Punkte von Manchester City an der Spitze, die Spurs sind nur dank einer besseren Tordifferenz vor Arsenal platziert (Tottenham: 2.; Arsenal 4.).

Das zu den Voraussetzungen, aber wo könnt Ihr den Spaß im TV und Livestream sehen? Das verrät dieser Artikel!

FC Arsenal vs. Tottenham Hotspur heute live, Übertragung: Nord-London-Derby im Free-TV und Livestream

Die Premiere League ist auch in dieser Saison wieder exklusiv in voller Länge bei Sky zu finden - so also auch das Duell zwischen dem FC Arsenal und Tottenham. Auf Sky Sport UHD, Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event geht es eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, also um 14.30 Uhr, mit den Vorberichten los. Als Kommentator ist Joachim Hebel im Einsatz.

Zusätzlich habt Ihr natürlich auch die Option, das Programm von Sky im Livestream zu empfangen, und zwar via SkyGo oder WOW. Beide Dienste sind allerdings ebenfalls mit Kosten verbunden.

© getty Der FC Arsenal empfängt heute die Spurs.

FC Arsenal vs. Tottenham Hotspur heute live, Übertragung: Nord-London-Derby im Liveticker

Alternativlösung gefällig? Schaut doch einfach in unseren Liveticker rein, damit verpasst Ihr keine Auswechslung, keine Karte, keine Chance und kein Tor!

Hier geht's zum Liveticker der Partie FC Arsenal vs. Tottenham Hotspur

FC Arsenal vs. Tottenham Hotspur heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Arsenal : Raya - White, Saliba, Gabriel, Zinchenko - Rice, Ödegaard, Fabio Vieira - Saka, Nketiah, Gabriel Martinelli

: Raya - White, Saliba, Gabriel, Zinchenko - Rice, Ödegaard, Fabio Vieira - Saka, Nketiah, Gabriel Martinelli Tottenham Hotspur: Vicario - Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie - Sarr, Bissouma, Kulusevski, Maddison, Solomon - Son

FC Arsenal vs. Tottenham Hotspur heute live, Übertragung: Wichtigste Infos

Spiel: Premier League, 6. Spieltag

Premier League, 6. Spieltag Partie: FC Arsenal vs. Tottenham Hotspur

FC Arsenal vs. Tottenham Hotspur Datum: 24. September

24. September Anpfiff: 15 Uhr

15 Uhr Spielort: Emirates Stadium, London

Emirates Stadium, London Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: SkyGo, WOW

Übertragung im Liveticker: SPOX

