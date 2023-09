Manchester United: Jadon Sancho attackiert Trainer Erik ten Hag nach Nichtnominierung scharf: "Einfach unwahr!" "Bin der Sündenbock!"

Der frühere BVB-Star Jadon Sancho hat seinen Trainer bei Manchester United Erik ten Hag via X (vormals Twitter) scharf attackiert.

"Bitte glaubt nicht alles, was ihr lest! Ich werde nicht zulassen, dass die Leute Dinge sagen, die völlig unwahr sind. Ich habe mich diese Woche im Training sehr gut präsentiert. Ich glaube, dass es andere Gründe für diese Situation gibt, auf die ich nicht näher eingehen werde, aber ich bin schon seit langem der Sündenbock. Das ist nicht fair", schrieb Sancho, der nicht für das Spiel von Manchester United beim FC Arsenal nominiert worden war.

Ten Hag hatte Sanchos Nicht-Nominierung nach dem Spiel in London mit den schlechten Trainingsleistungen des Offensivspielers unter der Woche begründet. "Wir haben ihn wegen seiner Leistungen im Training nicht ausgewählt. Bei Manchester United muss man jeden Tag das Niveau erreichen. Man muss als Verantwortlicher Entscheidungen treffen und in diesem Spiel wurde er nicht nominiert.

Unmittelbar nach ten Hags Erklärung veröffentlichte Sancho seinen Eintrag auf X. Darin schrieb er weiter: "Alles, was ich will, ist mit einem Lächeln im Gesicht Fußball spielen und meiner Mannschaft zu helfen. Ich respektiere alle Entscheidungen, die vom Trainerstab getroffen werden, ich spiele mit fantastischen Spielern und bin dankbar dafür, ich spiele mit fantastischen Spielern und bin dankbar. Ich weiß, dass jede Woche herausfordernd ist. Ich werde weiter für dieses Wappen kämpfen, egal was passiert!"