In der Premier League treten heute der FC Arsenal und Manchester United gegeneinander an. Im Liveticker von SPOX könnt Ihr das Spiel live mitverfolgen.

Der 4. Spieltag der Premier League wird heute mit dem Kracher zwischen dem FC Arsenal und Manchester United abgeschlossen. SPOX tickert die Begegnung live mit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

FC Arsenal vs. Manchester United: Premier League heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Zwei Siege, ein Unentschieden - so liest sich aktuell die Bilanz der Gunners. Sieben Punkte hat der FC Arsenal also auf seinem Konto. Der Gegner aus Manchester ist in der Tabelle jedoch nicht weit entfernt. Aus den ersten drei Partien nahm United nämlich sechs Zähler mit.

vor Beginn Um 17.30 Uhr geht es im Londoner Emirates Stadium los.

vor Beginn Herzlich willkommen zum Premier-League-Kracher am 4. Spieltag zwischen dem FC Arsenal und Manchester United.

FC Arsenal vs. Manchester United: Premier League heute im TV und Livestream

Sky zeichnet für die Übertragung verantwortlich. Die Partie ist bei Sky Sport Premier League (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD zu sehen. Kommentiert wird das Spiel von Florian Schmidt-Sommerfeld.

Zugang zum Sky-Livestream, der ebenfalls die Begegnung anbietet, bekommt man mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW.

Artikel und Videos zum Thema Englische Pokalwettbewerbe und Championship live auf DAZN. Jetzt anmelden!

Premier League: Die Tabelle am 4. Spieltag