Manchester City: Erling Haaland provoziert Arsenal-Fans im Community Shield

Der Norweger erntet Pfiffe von Arsenal-Anhängern - und reagiert darauf eiskalt.

Manchester Citys Starstürmer Erling Haaland hat mit einer provokanten Geste auf die Pfiffe einiger Arsenal-Fans reagiert. Der Norweger zeigte während des Supercup-Duells in London mit seiner linken Hand zunächst drei Finger, danach formte er eine '0'. Haaland erinnerte die Gunners-Anhänger damit daran, dass er mit City in der vergangenen Saison drei Titel gewann, während Arsenal als Vizemeister leer ausging.

Haaland, der 2022/23 nach dem Transfer vom BVB zu City mehrere Rekorde brach, ging im Community Shield leer aus. Er wurde beim Stand von 0:0 nach gut einer Stunde ausgewechselt. Bei der Gelegenheit bedachten ihn einige Arsenal-Fans mit Pfiffen.

City verlor das Spiel anschließend trotz eines Traumtors von Cole Palmer im Elfmeterschießen.

Nach dem Verpassen des ersten Saisontitels gegen Arsenal steht für den Titelverteidiger in der Premier League in wenigen Tagen das Auftaktspiel auf dem Programm: Am 5. August geht es für Haaland und seine Mannschaftskameraden gegen Aufsteiger FC Burnley.