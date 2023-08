"Die Farbe meiner Haut sollte es klar machen!" Burnley-Trainer Vincent Kompany reagiert auf Buhrufe gegen Kniefall

Aufsteiger Burnley unterlag dem amtierenden Premier-League-Champion Manchester City am Freitag im Turf Moor mit 0:3 - zuvor hatte es Buhrufe gegen den Kniefall vor dem Spiel gegeben. Burnley-Trainer Vincent Kompany machte nach dem Spiel keinen Hehl aus seiner Enttäuschung über den Vorfall und kritisierte die buhenden Fans.

Vor dem Spiel gingen beide Mannschaften auf die Knie, um gegen Rassismus im Fußball zu demonstrieren, als Teile des Publikums anfingen zu buhen.

"Seien wir ehrlich, das ist nichts Neues. Es ist nicht etwas, das zum ersten Mal passiert ist, also kann ich natürlich nicht glücklich darüber sein", sagte Kompany gegenüber Sky Sports. "Die Farbe meiner Haut sollte klar machen, warum es am Ende viel weniger Buhrufe gab als früher. Ich glaube an die Zusammenarbeit und daran, dass diese Menschen mit der Zeit zu unserer Familie gehören, egal was passiert. Wir müssen die Mentalität ändern. Es ist nur noch ein Bruchteil von dem, was es früher war. Nicht gut genug, aber ein Fortschritt", fügte er hinzu.

Auch der Außenverteidiger von Manchester City, Rico Lewis, wurde angegriffen, als er in der ersten Halbzeit von einem Wurfgeschoss aus der Menge getroffen wurde. Burnley verurteilte den Vorfall und gab bekannt, dass der Täter mit einem Stadionverbot belegt worden sei.

Die Erklärung lautete: "Wir wissen von einem Vorfall in der ersten Halbzeit, bei dem ein Wurfgeschoss auf den Spieler von Manchester City, Rico Lewis, geworfen wurde. Dies ist inakzeptabel. Die verantwortliche Person wurde identifiziert und von der Polizei des Stadions verwiesen. Gegen jede Person, die sich des Werfens von Raketen innerhalb des Stadions schuldig gemacht hat, wird ein Stadionverbot verhängt."