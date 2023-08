150 Millionen Euro! Al-Ittihad will Liverpools Mohamed Salah wohl zum drittteuersten Fußballer der Geschichte machen

Al-Ittihad macht im Transferwerben um Mohamed Salah vom FC Liverpool offenbar ernst. Wie CBS Sports berichtet, bereitet das Team aus Saudi-Arabien ein Angebot über 150 Millionen Euro für den Ägypter vor. Damit wäre Salah der drittteuerste Fußballer der Geschichte.

Salah soll die Reds zuletzt bereits über seinen Wechselwunsch informiert haben, um in den Mittleren Osten wechseln zu können. Liverpool soll bereits mehrere Alternativen für die Flügelposition im Blick haben, darunter Karim Adeyemi vom BVB und Leroy Sané vom FC Bayern.

LFC-Trainer Jürgen Klopp will den 31-Jährigen mit Vertrag bis 2025 allerdings unbedingt an der Anfield Road halten, wie er betonte: "Von unserem Standpunkt aus gibt es nichts zu besprechen. Wir haben kein Angebot, Mo Salah ist ein Spieler von Liverpool. Es gibt keines, und wenn es eines gäbe, wäre die Antwort nein", sagte er auf einer Pressekonferenz am Freitag.

Wie wichtig Salah für Liverpool ist, bewies er in der vergangenen Saison einmal mehr: In 51 Spielen erzielte der Superstar 30 Tore und lieferte dazu noch 16 Vorlagen.