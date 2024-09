Bayern-Stars "überrascht" von Vorgehen: Mangelnde Kommunikation von Vincent Kompany sorgt wohl für Irritationen

Nichtsdestotrotz legte der FC Bayern einen makellosen Saisonstart hin und fuhr in fünf Pflichtspielen fünf Siege ein. In der Bundesliga sowie in der Champions League belegt man damit den ersten Tabellenplatz, auch im DFB-Pokal zog man souverän in die nächste Runde ein.

Kompany trat vor der aktuellen Saison die Nachfolge des entlassenen Thomas Tuchel an. Für eine niedrige zweistellige Millionensumme kam der Belgier vom FC Burnley nach München. Dort hat er bis 2027 Vertrag.