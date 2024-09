"Oder jemand vom BVB liest das und beweist ein großes Herz!" - Kultkeeper will unbedingt im Stadion von Borussia Dortmund spielen

© imago images

Zur Zweitligasaison 2013/14 büßten Sie unter Trainer Falko Götz nach fünf Jahren im Tor erstmals Ihren Stammplatz ein. Neuzugang Sascha Kirschstein rückte damals für Sie zwischen die Pfosten. War das der größte Rückschlag Ihrer individuellen Karriere?

Männel: Ja, das kann man so sehen. Ich habe früh gespürt, dass es so kommt, aber es war nicht wirklich greifbar für mich, weil es auch keine konkrete Begründung gab. Die Situation war insgesamt schwierig, da am Saisonende auch mein Vertrag auslief und ich nicht wusste, was passieren würde, wenn sich bis dahin nichts an diesem sportlichen Zustand ändert.

Mit Kirschstein kassierte das Team 25 Gegentore nach 13 Spieltagen, nur ein Team wies eine schlechtere Bilanz auf. Nach einem 2:6 zu Hause gegen Fürth, als Niclas Füllkrug ein Hattrick innerhalb von zwölf Minuten und später noch ein vierter Treffer gelang, standen Sie anschließend im Derby bei Dynamo Dresden wieder im Tor. Wie blicken Sie heute darauf zurück: Waren Sie eine vorbildliche Nummer zwei?

Männel: Ich habe den Frust immer mit mir selbst ausgemacht und aus der Degradierung recht schnell auch Motivation gezogen. Ich zog mein Ding im Training durch, damit ich für den Fall der Fälle bereit bin. Sascha habe ich stets die Daumen gedrückt, damit wir am Ende die Spiele gewinnen. Aber klar, selbst dann fährt man als Profisportler geknickt nach Hause, wenn man nicht spielt. Und hatte dort dann auch bestimmt öfter schlechte Laune als gewohnt.

Apropos Füllkrug: Nachdem Aue im Sommer ein Testspiel gegen Ihren Lieblingsklub Borussia Dortmund absolvierte, sagten Sie, dass Sie ihm "in einer Zeit, in der es für mich mal nicht ganz so rund lief" etwas zu verdanken hatten. Waren damit die vier Buden gegen Kirschstein gemeint?

Männel: Ja. Das ebnete den Weg für so vieles in meiner weiteren Karriere. Nach fünf Jahren gab es einen Punkt, wo ich mir zu sicher war, stets im Tor zu stehen. Die Degradierung hat mir dann vor Augen geführt, dass ich jeden Tag Gas geben muss. Ich bin in der Zeit als Nummer zwei menschlich und sportlich enorm gereift. Hinzu kam die Sache mit dem auslaufenden Vertrag. Wäre ich nicht mehr ins Tor zurückgekehrt, hätte ich meiner Wahrnehmung nach wohl auch keinen neuen Vertrag erhalten. Und ob ich dann auf dem Niveau hätte weiterspielen können, wäre auch nicht gesichert gewesen.

Seit wann sind Sie denn BVB-Fan?

Männel: Mein Leben lang schon! (lacht) Als mein Bruder und ich früher vor und nach der Schule auf dem Bolzplatz gekickt haben, gab es dort immer nur Bayern gegen Dortmund. Die allermeisten waren Bayern-Fans, aber mir war das irgendwie zu einfach. Für mich war der BVB der sympathischere Verein. Das lag auch an der VHS-Kassette "80 Jahre BVB", die ich in die Hände bekam. Die Mentalität, die den Verein ausmacht, hat mich beeindruckt. Ich habe damals auch in BVB-Bettwäsche geschlafen. Mein Lieblingsspieler war natürlich Torhüter Stefan Klos.

Wann waren Sie erstmals im Dortmunder Stadion?

Männel: Erst im vergangenen Mai beim Hinspiel im Halbfinale der Champions League gegen PSG. Das war ein ziemlich wilder Trip, der seinen Ursprung in Bischofswerda hatte.