FC Liverpool - Jürgen Klopp über Bundestrainer-Job: "Wäre eine große Ehre"

Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat sich offen zu einem möglichen Engagement als Bundestrainer geäußert, dabei aber auch eine große Hürde offenbart.

Jürgen Klopp wurde im Lauf der Zeit immer mal wieder als möglicher Bundestrainer gehandelt. Nun sprach der Coach des FC Liverpool selbst über diese Möglichkeit.

"Der Nationaltrainer-Job ist und wäre eine große Ehre - das steht völlig außer Frage", sagte Klopp am Donnerstag auf einer Podiumsdiskussion der Unternehmensgruppe Fischer in Baden-Württemberg. Klopp stellte aber auch gleich klar: "Das Problem, das dem Ganzen entgegensteht, ist meine Loyalität. Ich kann Liverpool jetzt nicht einfach verlassen und sagen, ich übernehme mal ganz kurz Deutschland. Das funktioniert nicht und die Anfrage ist ja auch gar nicht da."

Klopp fuhr fort: "Wenn ich das irgendwann mal machen soll, dann muss ich auch verfügbar sein und das bin ich aktuell nun einmal nicht. Ich habe ja Verantwortung gegenüber dem Verein."

Generell jedoch hat sich Klopp über seine Zukunft noch keine konkreten Gedanken gemacht: "Grundsätzlich ist es ein interessanter Job. Ob ich aber, nachdem ich bei Liverpool aufhöre, nicht etwas völlig anderes mache, weiß ich heute noch gar nicht. Ich möchte mir die Optionen schon offenlassen."

Jürgen Klopp hat noch bis 2026 Vertrag beim FC Liverpool. Und auch wenn er in der vergangenen Spielzeit überraschend mit den Reds die Champions League verpasste, sitzt er offenbar sicher im Sattel. Mit Liverpool gewann er 2019 die Champions League und 2020 erstmals seit Gründung der Premier League die englische Meisterschaft. Derweil steht Bundestrainer Hansi Flick noch bis nach der Heim-EM 2024 beim DFB unter Vertrag. Und trotz zuletzt schwacher Leistungen will der DFB an ihm festhalten.