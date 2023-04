Tottenham Hotspur entlässt nach 1:6-Pleite Interimscoach Stellini

Der englische Topklub Tottenham Hotspur hat sich einen Tag nach der 1:6 (0:5)-Pleite bei Newcastle United von Interimscoach Cristian Stellini getrennt.

Der Auftritt am Wochenende sei "in keiner Weise akzeptabel" gewesen, sagte Tottenham-Chef Daniel Levy.

Stellini, der erst im vergangenen Monat für Antonio Conte auf die Bank gerückt war, wird durch Ryan Mason ersetzt.

Tottenham liegt in der Premier League auf Rang fünf, sechs Punkte hinter Manchester United, das zudem zwei Spiele weniger absolviert hat. In Newcastle hatten die Spurs schon nach 21 Minuten mit 0:5 in Rückstand gelegen.

Die Entlassung Stellinis könnte den Weg endgültig für Julian Nagelsmann frei machen. Der Ex-Bayern-Coach möchte der Sport Bild zufolge gerne bei Tottenham anheuern.