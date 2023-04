FC Chelsea: Luis Enrique oder Julian Nagelsmann - wer wird neuer Trainer?

Die Suche des FC Chelsea nach einem neuen Trainer läuft offenbar auf eine Entscheidung zwischen zwei namhaften Coaches hinaus: Luis Enrique oder Julian Nagelsmann?

Wie The Independent und der spanische Journalist Gerard Romero berichten, ist Enrique am Mittwochmorgen nach London gereist, um mit Chelsea zu verhandeln.

Laut Independent soll er Chelseas Verantwortliche in ersten Gesprächen mit seiner klaren Vision für den Klub überzeugt haben. Ohnehin gilt der 52-Jährige, der zuletzt bis zum Achtelfinal-Aus bei der WM 2022 die spanische Nationalmannschaft trainiert hatte, in englischen Medien mittlerweile als Favorit auf die Nachfolge des kürzlich entlassenen Graham Potter.

Transferexperte Fabrizio Romano bestätigt indes, dass sich Enrique für Verhandlungen mit den Blues in London befindet. Demnach will der Spanier Chelsea unbedingt übernehmen.

Romano schränkt jedoch ein, dass die Engländer auch die Gespräche mit Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann fortsetzen werden. Laut ihm ist der Deutsche, den der FCB Ende März entlassen hatte, weiterhin der favorisierte Kandidat der Blues-Bosse. Das deckt sich mit Informationen von SPOX und GOAL. Jedoch spricht der Umstand, dass Enrique bereits in London weilt, aktuell für den Spanier.

Auch Tottenham mit Interesse an Nagelsmann?

Auch Sky hatte am Dienstagabend von Verhandlungen zwischen Chelsea und Nagelsmann berichtet. Demnach sei der 35-Jährige bereit, den in der Liga strauchelnden englischen Topklub sofort zu übernehmen. Zuvor hieß es von der Bild bezüglich eines Interesses von Tottenham an Nagelsmann, dass jener zunächst sein Aus in München sacken lassen wolle, ehe er wieder einen Trainerjob annimmt.

Indes berichtet die Sun, dass Chelsea auch eine vorübergehende Alternative für die Trainerbank im Hinterkopf haben soll. Demnach denkt man darüber nach, Klublegende Frank Lampard bis Saisonende als Interimscoach zu installieren.

Der 44-Jährige, als Spieler 13 Jahre lang für Chelsea aktiv, hatte die Blues von 2019 bis Anfang 2021 trainiert. Seit seiner Entlassung bei Everton im Januar dieses Jahres ist Lampard aktuell ohne Job.

Chelsea hatte Ex-Coach Potter am Sonntagabend vor die Tür gesetzt. Der 47-Jährige war erst im September vergangenen Jahres als Nachfolger von Thomas Tuchel an die Stamford Bridge gekommen, blieb mit dem Team in der Premier League jedoch weit hinter den Erwartungen zurück.

FC Chelsea spielt schwache Saison 22/23

Chelsea ist aktuell nur Elfter, eine Qualifikation für die Champions League über die Liga ist kaum noch möglich. Immerhin: In der laufenden Saison der Königsklasse hatte Potter die Blues ins Viertelfinale geführt, wo Mitte April Real Madrid wartet.

Enrique hatte zuletzt für einige Jahre die spanische Nationalmannschaft trainiert. Zuvor stand er auf Vereinsebene beim FC Barcelona (2014 bis 2017), Celta Vigo (2013/14), der AS Rom (2011/12) sowie Barças zweiter Mannschaft (2008 bis 2011) an der Seitenlinie.

Nagelsmann hatte vor seinem gut eineinhalb-jährigen Engagement bei Bayern die TSG Hoffenheim (2016 bis 2019) und RB Leipzig (2019 bis 2021) trainiert.