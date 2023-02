Premier League: Jadon Sancho rettet Manchester United Punkt gegen Leeds

Mit seinem ersten Tor seit Mitte September hat Jadon Sancho dem englischen Rekordmeister Manchester United vor einer überraschenden Niederlage bewahrt.

Die Mannschaft von Teammanager Erik ten Hag erkämpfte sich nach einem Zwei-Tore-Rückstand ein 2:2 (0:1) gegen das kriselnde Leeds United, das im ersten Spiel nach der Trennung von Jesse Marsch einen Sieg nur knapp verpasste.

Beim Startelf-Debüt von Neuzugang Marcel Sabitzer geriet United schon nach 56 Sekunden durch Wilfried Gnonto in Rückstand, ein Eigentor von Raphael Varane (48.) sorgte für das 0:2. Marcus Rashford (62.) brachte die Red Devils mit seinem elften Saisontor zurück in die Partie, bevor der ehemalige Dortmunder Sancho United einen Punkt rettete. Wegen mentaler sowie körperlicher Probleme hatte der 22-Jährige knapp drei Monate pausiert und erst in der vergangenen Woche sein Comeback gefeiert.

In der Tabelle liegt United mit 43 Punkten auf Platz drei und sieben Zähler hinter Spitzenreiter FC Arsenal, der aber zwei Spiele weniger bestritten hat. Leeds wartet nun seit acht Ligaspielen auf einen Sieg und steht auf Rang 16.