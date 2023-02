Sechs Spieler auf der Abschussliste: Diese Stars könnten ManUnited verlassen

Bei Manchester United läuft es aktuell so richtig rund. Dennoch plant der englische Rekordmeister schon für das kommende Transferfenster. Im kommenden Sommer könnten insgesamt sechs Profis die Red Devils verlassen.

Manchester United befindet sich aktuell in einer starken Verfassung, nur drei Punkte liegt man hinter dem Stadtrivalen Manchester City und damit auf dem dritten Platz in der Premier League. Im League Cup steht man im Finale und auch im FA Cup und in der Europa League ist das Team von Erik ten Hag noch mit von der Partie. Man könnte meinen, dass es daher keinen Grund gibt, am aktuellen Kader großartig etwas umzubauen. Einem Bericht der Sun zufolge könnten aber gleich sechs Stars den englischen Rekordmeister im kommenden Sommer verlassen. SPOX gibt einen Überblick.

© getty Harry Maguire | Abwehr Die Wechselgerüchte um Maguire gab es schon im Winter-Transferfenster - dadurch, dass sich das Duo Varane/Martinez bei United etabliert hat, dürfte der englische Nationalspieler nur wenig Einsatzzeiten in Zukunft erhalten. Daher ist es durchaus wahrscheinlich, dass Maguire die Red Devils im Sommer verlässt. Der Vertrag des 29-Jährigen läuft 2025 aus, sein Marktwert liegt bei 30 Millionen Euro. In dieser Saison kommt er nur auf neun Premier-League-Einsätze. Laut Sun hat Inter Mailand im Januar bei Maguire ernst gemacht, ten Hag verhinderte jedoch einen Abgang seines Kapitäns. Demnach wollten ihn die Nerazzurri Ende Januar noch als Ersatz für Milan Skriniar verpflichten, den wiederum PSG noch an Bord holen wollte. Ten Hag machte somit nicht nur Inter einen Strich durch die Rechnung, sondern auch dem französischen Meister.

© getty Scott McTominay | Mittelfeld Auch für McTominay ist es in dieser Spielzeit schwierig, sich einen Stammplatz im Team von Erik ten Hag zu erkämpfen. Casemiro und Fred bilden normalerweise das brasilianische Mittelfeld beim englischen Rekordmeister, vor seiner Verletzung war auch Christian Eriksen oft im Zentrum zu finden. Dem Bericht zufolge steht McTominay auf der Verkaufsliste. Auch sein Vertrag läuft 2025 aus und auch der Marktwert des 26-Jährigen wird auf 30 Millionen Euro taxiert.

© getty Donny van de Beek | Mittelfeld Die Beziehung zwischen Donny van de Beek und Manchester United entpuppt sich mehr und mehr als absolutes Missverständnis. Der Niederländer kann sich bei den Red Devils einfach nicht durchsetzen - selbst unter ten Hag, der den 25-Jährigen bei Ajax bereits erfolgreich trainiert hat, gelingt van de Beek nicht der Durchbruch. In dieser Saison reichte es bis dato nur für 294 Spielminuten, ein endgültiger Abgang im Sommer wäre nur die logische Konsequenz. Das Arbeitspapier läuft noch bis 2025, die einstige Ablöse in Höhe von 39 Millionen Euro wird man für den Mittelfeldspieler wohl nicht mehr einnehmen - sein Marktwert ist auf 20 Millionen Euro geschrumpft.

© getty Anthony Martial | Angriff Laut der Sun hat Martial seinen Platz in der Mannschaft an Marcus Rashford und Wout Weghorst verloren. Dabei startete der Franzose gut in die Saison und verzeichnet bisher acht Torbeteiligungen (sechs Tore, zwei Vorlagen) in dieser Spielzeit. Nach der laufenden Saison könnte der 27-Jährige auch aufgrund seines 2024 auslaufenden Vertrags den Verein verlassen. Mit anderen Klubs wurde Martial aber noch nicht in Verbindung gebracht.

© getty Eric Bailly | Abwehr Ein endgültiger Bailly-Abschied bahnt sich dem Vernehmen nach ebenfalls an. Aktuell trägt der Ivorer das Trikot von Olympique Marseille, die Leihe endet jedoch im kommenden Sommer. Ob OM die Kaufpflicht mit Bedingungen zieht, ist aktuell noch unklar. So wirklich überzeugen konnte Bailly in Marseille bisher aber noch nicht. Rotsperren, Verletzungen, aber auch fehlende Einsatzzeiten warfen den 28-Jährigen des Öfteren zurück. In Manchester steht er noch bis 2024 unter Vertrag.