TV-Experte Dietmar Hamann kritisiert Manchester City und Erling Haaland: "Waren ohne ihn ein besseres Team"

TV-Experte Dietmar Hamann hat scharfe Kritik an Erling Haaland und Manchester City geäußert. Nach Ansicht des 49-Jährigen wären die Citizens ohne den norwegischen Stürmer besser dran.

"Manchester City war ohne Haaland ein besseres Team, auch wenn er in dieser Saison 40 Tore schießt", schrieb Hamann provokant auf seinem Twitter-Account.

Der Norweger gehört in dieser Spielzeit zu einem der Leistungsträger bei den Citizens, erzielte in 24 Pflichtspielen 27 Tore und führt mit 21 Treffern die Torjäger-Liste der Premier League an.

Manchester City musste im Meisterschaftskampf dennoch zuletzt Federn lassen. Im Stadtderby gegen Manchester United unterlagen die Skyblues mit 1:2, wodurch der Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal bei einem Spiel mehr auf fünf Zähler anwuchs.

Schon gegen die Red Devils musste sich Haaland Hohn und Spott von den gegnerischen Fans gefallen lassen. "Haaland, Haaland! Wie geht es deinem Vater?", sangen die United-Fans und spielten damit auf einen Vorfall von vor über 20 Jahren an.

Damals hatte ManUnited-Spieler Roy Keane den Vater von Haaland, Alf-Inge, absichtlich gefoult. Bis heute leidet dieser unter den Folgen des Tritts ins rechte Knie.