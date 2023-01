Nord-London-Derby in der Premier League! Tottenham Hotspur und der FC Arsenal treffen heute in der Meisterschaft aufeinander. Hier wird das Spektakel live getickert.

Tabellenführer Arsenal muss heute gegen seinen Rivalen aus Nordlondon, gegen Tottenham Hotspur, ran. Können die Gunners den Patzer von Manchester City ausnutzen und die Führung ausbauen? Im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Tottenham Hotspur vs. Arsenal: Premier League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nicht viele Spiele sind im englischen Fußball von so hoher Bedeutung und Brisanz wie das Nord-London-Derby zwischen Tottenham Hotspur und Arsenal. Die Gunners, die die Tabelle aktuell anführen, können den Vorsprung auf Manchester City mit einem Sieg auf bereits acht Punkte ausbauen. Die Skyblues patzten gestern nämlich in ihrem Derby gegen Manchester United (1:2). Das Nord-London-Derby in der Hinrunde gewann der FC Arsenal mit 3:1.

Vor Beginn: Das Spektakel am 20. Spieltag geht um 17.30 Uhr los, gespielt wird im Tottenham Hotspur Stadium (London).

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Nord-London-Derby in der Premier League zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Arsenal.

© getty Arsenal gewann das Spiel in der Hinrunde mit 3:1.

Tottenham Hotspur vs. Arsenal: Premier League heute im TV und Livestream

Das Spiel wird in Deutschland einzig bei Sky gezeigt. Genauer gesagt: auf den Sendern Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD, wo es um 17 Uhr mit der Übertragung losgeht. Toni Tomic übernimmt dabei die Rolle des Kommentatoren.

Doch Sky überträgt das Derby nicht nur im Pay-TV, sondern auch im kostenpflichtigen Livestream, den man nur mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW aufrufen kann.

Die Premier League live erleben: Jetzt WOW streamen.

Premier League: Die Tabelle am 20. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Arsenal 17 40:14 26 44 2. Manchester City 18 46:18 28 39 3. Manchester United 18 29:21 8 38 4. Newcastle United 18 32:11 21 35 5. Tottenham Hotspur 18 37:25 12 33 6. Fulham 19 32:28 4 31 7. Brighton & Hove Albion 18 35:25 10 30 8. Brentford 19 32:28 4 29 9. Liverpool 18 34:25 9 28 10. Chelsea 18 21:21 0 25 11. Aston Villa 19 22:27 -5 25 12. Crystal Palace 17 17:25 -8 22 13. Nottingham Forest 19 15:34 -19 20 14. Leeds United 18 26:33 -7 17 14. Leicester City 19 26:33 -7 17 16. Wolverhampton Wanderers 19 12:27 -15 17 17. AFC Bournemouth 19 18:41 -23 16 18. West Ham United 19 15:25 -10 15 19. Everton 19 15:26 -11 15 20. Southampton 19 17:34 -17 15