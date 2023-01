Provokation im Derby: Manchester Uniteds Fans machen sich über Erling Haaland lustig

Das Manchester-Derby lief für City-Star Erling Haaland nicht rund. Bei der Niederlage gegen United wurde der Stürmer übel provoziert.

Erling Haaland wurde bei der 1:2-Niederlage von Manchester City im Stadtderby gegen United übel von den gegnerischen Fans provoziert. Während der Partie riefen diese immer wieder "Haaland, Haaland, how's your dad?" - übersetzt "Wie geht es deinem Vater?". Anschließend riefen sie noch "Keano, Keano", den Spitznamen von United-Legende Roy Keane.

Damit spielten die Fans auf ein übles Foul aus dem Jahr 2001 an.

Manchester City und Manchester United trafen im April 2001 aufeinander, als besagter Roy Keane Erling Haalands Vater Alf-Inge mit einem brutalen Foul niederstreckte. Letzterer beendete das besagte Spiel unter Schmerzen.

Erling Haaland selbst äußerte sich nach dem Spiel nicht dazu, ob er die Gesänge vernommen hat. Eines ist aber sicher: Sein Vater spürt die Auswirkungen des besagten Zweikampfs aus 2001 noch heute.

Vor einigen Jahren verriet er im Interview der Daily Mail: "Das Knie tut immer noch weh, der Schmerz wird auch nicht mehr weggehen. Ich muss das akzeptieren."

Manchester City und Haaland treffen am Donnerstag in der Premier League auf Tottenham, für Manchester United geht es am Mittwoch zum Auswärtsspiel bei Crystal Palace.