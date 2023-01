FC Chelsea hat wohl Kontakt zu Dani Olmo von RB Leipzig aufgenommen

Der FC Chelsea hat offenbar Kontakt zu Dani Olmo von Bundesligist RB Leipzig bezüglich eines Wechsels aufgenommen. Das berichtet die Daily Mail.

Nach der bisher schwach verlaufenen Saison 2022/23 bastelt der FC Chelsea bereits kräftig an seinem Kader für die Zukunft. Momentan liegen die Blues nur auf dem zehnten Tabellenplatz und drohen sogar den Sprung in einen europäischen Wettbewerb zu verpassen.

Beim Neuaufbau des Kaders stehen bei Chelsea Spieler aus der Bundesliga offenbar hoch im Kurs. So sollen die Blues auch an einer Verpflichtung von Marcus Thuram von Borussia Mönchengladbach interessiert sein.

Olmo steht bei RB Leipzig noch bis 2024 unter Vertrag. Diesen will der Bundesligist verlängern, Olmo sieht seine sportliche Zukunft aber wohl eher in Spanien oder England. Sollte der 24 Jahre alte spanische Nationalspieler nicht verlängern, wäre ein finanziell lukrativer Verkauf im kommenden Sommer möglich. Als Ablösesumme werden 60 Millionen Euro gehandelt. Olmo, seit 2020 bei RB unter Vertrag, kommt in dieser Saison wettbewerbsübergreifend auf zwei Tore in 13 Spielen.

RB Leipzig will in diesem Transferfenster keinen Leistungsträger abgeben - also auch nicht Olmo. Ein Wechsel von Olmo könnte demnach erst im Sommer erfolgen. Mit dem FC Barcelona soll es zudem einen namhaften Konkurrenten für Chelsea im Werben um Olmo geben.