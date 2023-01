Pulisic, Ziyech und Co.: Sechs Spieler, die Chelsea noch verlassen könnten

Das Januar-Transferfenster gibt Graham Potter die Möglichkeit, den Kader nach seinen Vorstellungen zu verändern. Wer hat keine Perspektive mehr?

Der Januar ist die Zeit der guten Vorsätze, der Veränderungen und des Neuanfangs. Und der FC Chelsea macht sich diese Idee der Erneuerung allem Anschein nach zu eigen. In diesem Monat könnte der erste Schritt einer Kaderverjüngung bei Chelsea im Jahr 2023 eingeleitet werden, da der aufgeblähte Kader entschlackt wird und der neue Eigentümer Todd Boehly weiterhin mit seinem Geld um sich wirft, ohne Rücksicht darauf, was Außenstehende denken. In den Wochen vor dem Beginn des Transferfensters hatte Trainer Graham Potter die einmalige Gelegenheit, mit den Spielern seines Kaders, die nicht an der WM teilgenommen haben, über einen längeren Zeitraum abseits des Medieninteresses zu arbeiten. Er sollte nun eine gute Vorstellung davon haben, wen und was er in seinem Kader braucht und wer überflüssig geworden ist. Hier stellt Euch SPOX die sechs Spieler vor, die die Blues im Januar verlassen könnten.

© getty Hakim Ziyech Obwohl sein Leistungen im Laufe des Turniers schwächer wurden, stand Ziyech im Mittelpunkt des Interesses, als er mit Marokko in Katar Geschichte für sein Land schrieb. Der Flügelspieler wird seit langem mit der AC Mailand in Verbindung gebracht, nachdem er seit seinem Wechsel von Ajax in den Westen Londons im Jahr 2020 immer wieder enttäuscht hat und sein behäbiger Stil gut zum langsameren Tempo der Serie A passen würde. Die Leistungen von Ziyech bei der WM haben Graham Potter jedoch vor Augen geführt, wozu er fähig ist. Ein starker Auftritt gegen Nottingham am Neujahrstag könnte bedeuten, dass er sich für einen Platz in der Mannschaft neu empfohlen hat.

© imago images Christian Pulisic Vor der WM wurde Pulisic von seinem Trainer nur selten eingesetzt, aber seine starken Leistungen in Katar mit den USA haben ihn für Graham Potter wieder zu einer wichtigeren Figur gemacht. Sollte sein Lauf jedoch wieder so abrupt enden wie so viele andere zuvor, hat der ehrgeizige Pulisic angedeutet, dass er bereit ist, sich um einen Wechsel zu kümmern, um mehr Spielzeit zu erhalten. Angeblich sind Manchester United, Newcastle und Arsenal am US-Amerikaner interessiert, falls er auf den Markt kommen sollte. Im Dezember sagte Pulisic: "Im Moment bin ich wieder da bei Chelsea. Ich bin fokussiert und bereit, die Saison gut zu beenden. Aber Sie wissen ja, wie es im Fußball läuft. Die Dinge ändern sich schnell und alles kann passieren." Zum Problem könnte jedoch werden, dass sich Pulisic am Donnerstag bei der 0:1-Niederlage gegen Manchester City verletzte. Fällt der US-Amerikaner länger aus, könnte das die Chancen auf einen Transfer deutlich verringern.

© getty Edouard Mendy Dass Mendy auf dieser Liste steht, wäre vor ein paar Monaten noch undenkbar gewesen. Der Torhüter war nicht in Form und verletzt, als Potter das Ruder übernahm, und er hat dafür bezahlt. Potter setzte in seiner Abwesenheit auf Kepa Arrizabalaga und hat in den vergangenen Wochen bei der Zusammenstellung seiner stärksten Elf immer auf den Spanier gesetzt, während sich Mendy auf eine Reservistenrolle beschränken musste. Der Champions-League- und AFCON-Sieger wird sich wohl kaum damit zufrieden geben, die zweite Geige zu spielen. Milan wird als mögliches Ziel gehandelt, da die Rossoneri einen Ersatz für den verletzten Mike Maignan suchen.

© imago images Carney Chukwuemeka Der unerwartete Sommertransfer von Carney Chukwuemeka zum FC Chelsea wurde mit großem Tamtam begrüßt, da die Blues eine Reihe von europäischen Spitzenklubs ausstachen, um das große Talent von Aston Villa zu verpflichten. Doch bisher hat es nicht geklappt, weder unter Thomas Tuchel noch unter Potter bekam er eine Chance. Der 19-Jährige gehört nicht richtig zur ersten Mannschaft, steht weit unten in der Hackordnung, sodass eine Leihe sicherlich hinter verschlossenen Türen in Erwägung gezogen wird - vor allem in einer so entscheidenden Phase seiner Entwicklung. Die Interessenten aus der Premier League würden in dem Fall zweifellos Schlange stehen.

© imago images Cesare Casadei Die Verpflichtung von Casadei im Sommer ist ein Beweis dafür, dass der FC Chelsea viele junge Spielern holt und weiterentwickelt, wobei der neue Besitzer Todd Boehly darauf bedacht ist, einen großen Talentpool von Spielern, die jünger als 25 sind, aufzubauen. Das bedeutet aber auch, dass der klubinterne Wettbewerb um den Durchbruch noch härter ist. Seit seinem Wechsel von Inter hat sich der torgefährliche Mittelfeldspieler Casadei in der Reservemannschaft gut eingelebt. Deshalb wurde er ins Trainingslager nach Abu Dhabi mitgenommen, wo er bei seinem Debüt in der ersten Mannschaft gegen Aston Villa für Aufsehen sorgte. Laut The Athletic soll der 19-Jährige bereits im Januar ausgeliehen werden, vermutlich um seine Entwicklung zu beschleunigen und ihn so schnell wie möglich für Einsätze in der ersten Mannschaft vorzubereiten.