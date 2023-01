FC Liverpool wochenlang ohne Abwehrchef Virgil van Dijk

Der FC Liverpool muss mehrere Wochen ohne seinen Abwehrstar Virgil van Dijk auskommen. Das bestätigte Trainer Jürgen Klopp. Der 31-Jährige zog sich bei der Auswärtsniederlage beim FC Brentford am vergangenen Montag eine Oberschenkelverletzung zu.

"Er wird einige Wochen ausfallen", sagte Klopp: "Es ist nichts Kurzfristiges, ich habe aber auch schon längerfristige Verletzungen als Trainer erlebt."

Van Dijk, der 2019 als Europas Fußballer des Jahres ausgezeichnet worden war, musste im Spiel bei Brentford beim Stand von 0:2 zur Halbzeit ausgewechselt werden. Für den Niederländer war es nach seiner Rückkehr von der WM, wo die Elftal bis ins Viertelfinale gekommen war, bereits das dritte Spiel binnen einer Woche.

Ohne van Dijk stehen für Liverpool in den kommenden Wochen wegweisende Spiele an. Am Sonntag empfangen die Reds im FA Cup die Wolverhampton Wanderers, anschließend warten in der Premier League Brighton & Hove Albion und der FC Chelsea. In der Tabelle belegt Liverpool aktuell den sechsten Platz, sieben Punkte fehlen auf die Champions-League-Plätze.