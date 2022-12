Die nationalen Ligen starten nach der WM-Pause wieder durch. In der Premier League geht es am Boxing Day rund. Dabei tritt der FC Liverpool bei Aston Villa an. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Erstmals nach der Winter-WM in Katar gehen die nationalen Ligen wieder an den Start. Den Anfang macht die Premier League am altbekannten Boxing Day. Am zweiten Weihnachtstag tritt der FC Liverpool bei Aston Villa an. Hier gibt es das Spiel im SPOX-Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Aston Villa vs. Liverpool: Premier League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Jürgen Klopps Liverpool jedenfalls dürfte einen guten Re-Start dringend nötig haben. Immerhin stehen die Reds nach 14 gespielten Partien nur auf Rang 6. Der Rückstand auf Ligaprimus FC Arsenal beträgt bereits 15 Punkte.

Vor Beginn: Der 17. Spieltag der Premier League ist der erste nach der WM 2022 in Katar. Spannend dürfte zu sehen sein, mit welcher Form die Teams aus der ungewöhnlich langen Winterpause kommen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum klassischen Boxing Day am heutigen zweiten Weihnachtsfeiertag. Der FC Liverpool muss dabei in Birmingham bei Aston Villa ran. Anpfiff ist um 18.30 Uhr im Villa Park.

Aston Villa vs. Liverpool: Premier League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Aston Villa: Olsen - Cash, Konsa, Mings, Digne - McGinn, Kamara, Luiz - Buendia, Ings, Bailey

Olsen - Cash, Konsa, Mings, Digne - McGinn, Kamara, Luiz - Buendia, Ings, Bailey FC Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Thiago - Salah, Nunez, Carvalho

Aston Villa vs. Liverpool: Premier League heute live im TV und Livestream

Am heutigen Boxing Day ist wie üblich der Pay-TV-Sender Sky für die Übertragung der Partie zuständig. Um 18 Uhr startet die Übertragung am zweiten Weihnachtstag. Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert die Partie, während René Adler und Raphael Honigstein als Experten fungieren.

Auch für den Livestream zum Spiel zeigt sich Sky verantwortlich. Über WOW oder in der SkyGo-App könnt Ihr live dabei sein.

Die Premier League live erleben: Jetzt WOW streamen.

Premier League, 17. Spieltag: Die aktuelle Tabelle

Platz Team Spiele S-U-N Tore Differenz Punkte 1 Arsenal 14 12-1-1 33:11 22 37 2 ManCity (M) 14 10-2-2 40:14 26 32 3 Newcastle 15 8-6-1 29:11 18 30 4 Tottenham 15 9-2-4 31:21 10 29 5 ManUnited 14 8-2-4 20:20 0 26 6 Liverpool (P) 14 6-4-4 28:17 11 22 7 Brighton 14 6-3-5 23:19 4 21 8 Chelsea 14 6-3-5 17:17 0 21 9 Fulham (N) 15 5-4-6 24:26 -2 19 10 Brentford 15 4-7-4 23:25 -2 19 11 Palace 14 5-4-5 15:18 -3 19 12 Villa 15 5-3-7 16:22 -6 18 13 Leicester 15 5-2-8 25:25 0 17 14 Bournemouth (N) 15 4-4-7 18:32 -14 16 15 Leeds 14 4-3-7 22:26 -4 15 16 West Ham 15 4-2-9 12:17 -5 14 17 Everton 15 3-5-7 11:17 -6 14 18 Nottingham (N) 15 3-4-8 11:30 -19 13 19 Southampton 15 3-3-9 13:27 -14 12 20 Wolves 15 2-4-9 8:24 -16 10