Turin lockt mit hohem Gehalt: Juventus steigt wohl in den Poker um Chelseas Jorginho ein

Der Vertragspoker um Chelseas Jorginho nimmt immer verrücktere Züge an. Nun mischt wohl auch Juventus mit - und bietet ein irres Gehalt.

Jorginhos Vertrag beim FC Chelsea läuft im kommenden Sommer aus - und der Italiener ist bei vielen europäischen Topklubs sehr gefragt. Neben einer Vertragsverlängerung in London galt der FC Barcelona zuletztals wahrscheinlichste Option für den 30-Jährigen.

Inzwischen berichtet aber die spanische Sport, dass auch Juventus Turin in den Poker um Jorginho einsteigen und Barça den Wunschspieler ausspannen will. Besonders interessant dabei: Juve soll dem Bericht zufolge bereit sein, Jorginhos Gehaltsvorstellungen in Höhe von 13,6 Millionen Euro netto pro Jahr zu erfüllen. Chelsea hingegen weigere sich bis dato, dem Mittelfeldmann derart viel zu zahlen.

Jorginhos Berater sagte vor kurzem gegenüber Tuttomercato: "Der Vertrag wird im Juni auslaufen. Chelsea hat für uns Vorrang, und das ist auch unser Ziel." Öffentlich betonte das Lager des 30-Jährigen auch danach mehrfach, dass eine Vertragsverlängerung in London oberste Priorität genieße. Von Wechselabsichten redete der Mittelfeldspieler bislang noch nicht.

Jorginho machte in Italien auf sich aufmerksam, zunächst für Hellas Verona, dann für die SSC Neapel. 2018 wechselte der heute 30-Jährige zum FC Chelsea - und spielte nun erstmals in seiner Karriere außerhalb Italiens.

Ein Transfer zu Juventus Turin wäre also eine Rückkehr zu den Wurzeln für den Mittelfeldspieler, der im brasilianischen Imbituba geboren wurde.

Italien ist bei der WM 2022 in Katar nicht dabei, Jorginho hat also erstmal Urlaub. Oder besser gesagt: Für ihn stehen von Mitte November bis Ende Dezember keine Pflichtspiele an. Die Zeit will der 30-Jährige nutzen, um seine sportliche Zukunft zu klären.

Laut Aussagen des Spielers möchte dieser bis Dezember/Januar Gewissheit haben, für welchen Klub er nach der Sommerpause im kommenden Jahr aufläuft.