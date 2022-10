England-Verteidiger Reece James verpasst wohl WM-Endrunde in Katar

Der englische Nationalspieler Reece James vom FC Chelsea verpasst wegen einer Knieverletzung wohl die WM in Katar (20. November bis 18. Dezember). Der Verteidiger hatte sich die Verletzung am Dienstag beim 2:0-Sieg in der Champions League gegen den AC Mailand zugezogen.

Wie der Premier-League-Klub am späten Samstagabend mitteilte, fällt der 22-Jährige rund acht Wochen aus.

James verletzte sich beim Champions-League-Sieg in Mailand, als die Blues mit 2:0 gegen die AC gewinnen konnten und damit einen großen Schritt Richtung Achtelfinale machten.

Der Spieler selbst wollte den Traum von einer Teilnahme an der Winter-WM noch nicht begraben und hofft auf ein Comeback nach rund sechs Wochen.

So oder so muss Nationaltrainer Gareth Southgate entscheiden, inwiefern er James in seinen Plänen berücksichtigt. Sollte James nach rund sechs Wochen wieder einsatzbereit sein, könnte er in einer möglichen K.o.-Phase wieder eingreifen.