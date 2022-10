Manchester United: Glazer-Familie nennt angeblich Kaufpreis für den Klub

Die Glazer-Familie wäre angeblich dazu bereit, Manchester United zu verkaufen. Allerdings müsste ein Käufer dafür die aberwitzige Summe von über zehn Milliarden US-Dollar auf den Tisch legen.

Das berichtet der Daily Star. Demnach habe die amerikanische Eigentürmer-Familie, die den Klub im Jahr 2005 erstanden hatte, nicht das Verlangen, den Verein zu verkaufen. Bei einem Angebot über der runden Summe von zehn Milliarden Dollar - umgerechnet über neun Milliarden Pfund bzw. 10,3 Milliarden Euro - wären die Glazers aber gesprächsbereit.

Bei einem solchen Preisschild wären die Red Devils der teuerste Sportklub des Planeten - mit Abstand. Das Magazin Forbes hatte erst im September den Wert der 50 wertvollsten Sport-Teams geschätzt. Dabei landeten die Dallas Cowboys aus der NFL mit 7,87 Milliarden Euro auf dem Platz an der Sonne.

ManUnited wurde mit 4,53 Milliarden Euro beziffert und landete auf Rang 19, hinter Real Madrid (5,02 Milliarden Euro, Platz 13) und dem FC Barcelona (4,92 Milliarden Euro, Rang 15).

Der FC Chelsea war im Frühjahr für knapp drei Milliarden Euro an ein US-Konsortium um den Geschäftsmann Todd Boehly verkauft worden. Kaum vorstellbar, dass United bei einem Verkauf mehr als das Dreifache erzielen würde. Zudem hatte Jim Ratcliffe, der reichste Mann Großbritanniens, kürzlich Interesse an den Red Devils angemeldet. Die Glazers hätten jedoch kein Interesse an einem Verkauf gehabt.

Die Fans in Manchester hätten gegen einen Verkauf derweil zum größten Teil nichts einzuwenden. Sie werfen den Glazers vor, jährlich große Summen aus dem Klub abzuschöpfen und nicht genug in die Mannschaft und das baufällige Stadion Old Trafford zu investieren. In der vergangenen Saison hatte die Bilanz des Klubs ein Minus von 132,2 Millionen Euro ausgewiesen, mittlerweile drücken den Klub Schulden von fast 600 Millionen Euro.

Auch sportlich spielt United in der Premier League längst nicht mehr oben mit. Der letzte Meistertitel datiert von 2012/13, gegen den Stadtrivalen Manchester City setzte es Anfang Oktober eine bittere 3:6-Pleite.

