In der Premier League treffen am 11. Spieltag der FC Liverpool und Manchester City aufeinander. Wer das Spiel heute live im TV und Livestream zeigt, verrät Euch SPOX.

Die Namen der beiden Kontrahenten schreien Spitzenspiel, dem Anspruch einer Topmannschaft ist in dieser Saison allerdings nur Manchester City gerecht geworden. Die Citizens trennt vor dem 11. Spieltag der Premier League nur ein Punkt von der Tabellenspitze, der FC Liverpool hingegen hängt mit lediglich zwei Siegen aus acht Partien im Mittelfeld fest.

In der Champions League haben die Reds gegen die Glasgow Rangers am Mittwoch 7:1 gewonnen, Manchester trennte sich mit dem FC Kopenhagen torlos. Trainer Pep Guardiola hat dabei jedoch einige Stammkräfte - darunter Torjäger Erling Haaland - geschont, mehr als das Unentschieden benötigten die Skyblues nämlich nicht zur vorzeitigen Qualifikation für die nächste Runde.

Wie die beiden Mannschaften sich am heutigen Sonntag in der Premier League schlagen, erfahren wir ab 17.30 Uhr. Gespielt wird im Liverpooler Anfield Stadium.

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Manchester City heute live im TV und Livestream?

Aber nun zur wichtigsten Frage: wo könnt Ihr die Begegnung zwischen Liverpool und City heute live und in Farbe sehen? Bei Sky! Der Pay-TV-Sender besitzt auch in dieser Saison die Exklusivrechte an Englands höchster Spielklasse. Zwischen drei Kanälen könnt Ihr dort wählen, nämlich Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD. Florian Schmidt-Sommerfeld wird das Geschehen auf dem Feld für Euch einordnen.

Einen Livestream der Begegnung bietet Sky ebenfalls an. Diesen könnt Ihr auf zwei Wegen empfangen: SkyGo und WOW.

© getty Erling Haaland hat nach neun Begegnungen in der Premier League bereits 15 Treffer auf dem Konto.

Das Bundesliga-Topspiel live erleben: Jetzt WOW streamen.

Premier League: FC Liverpool vs. Manchester City heute im Liveticker

Natürlich halten wir Euch auch bei SPOX immer auf dem Laufenden. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine wichtige Aktion!

Hier geht's zum Liveticker des Spiels zwischen dem FC Liverpool und Manchester City.

Premier League, FC Liverpool vs. Manchester City: Voraussichtliche Aufstellungen

Liverpool: Alisson - Gomez, Konate, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Thiago - Salah, Nunez, Jota

Alisson - Gomez, Konate, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Thiago - Salah, Nunez, Jota City: Ederson - Cancelo, Akanji, Dias, Ake - Silva, Rodri, De Bruyne - Foden, Haaland, Grealish

© getty Der FC Liverpool hatte einen gebrauchten Saisonstart.

Premier League, FC Liverpool vs. Manchester City: Wichtigste Infos

Be gegnung: FC Liverpool vs. Manchester City

FC Liverpool vs. Manchester City Wettbewerb: Premier League

Premier League Spieltag: 11

11 Datum: 16. Oktober 2022

16. Oktober 2022 Anstoß: 7.30 Uhr

7.30 Uhr Ort: Anfield Stadium, Liverpool

Anfield Stadium, Liverpool TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Premier League: Die Tabelle am 11. Spieltag