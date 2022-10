Top-Spiel in der Premier League! Der FC Liverpool mit Jürgen Klopp empfängt das Team von Pep Guardiola, Manchester City. Hier gibt's das Duell im Liveticker.

Vizemeister empfängt Meister - wer wird sich in dem Duell FC Liverpool gegen Manchester City durchsetzen? Die Antwort bekommt Ihr hier im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klickt hier für den Refresh der Seite!

FC Liverpool vs. Manchester City: Premier League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Reds haben sich den Saisonstart sicherlich etwas anders vorgestellt. Während City an die Leistungen der vergangenen Saison anknüpfen konnte und voll im Rennen um die Tabellenspitze ist, dümpelt Liverpool aktuell mit lediglich zehn Zählern im Mittelfeld herum.

Vor Beginn: Traditionell empfängt der FC Liverpool seine Gäste an der Anfield Road in Liverpool. Ab 17.30 Uhr geht es dort rund.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem FC Liverpool und Manchester City!

© getty Zum Abschluss des 11. Spieltags treffen die Teams von Jürgen Klopp und Pep Guardiola aufeinander.

Premier League, FC Liverpool vs. Manchester City: Voraussichtliche Aufstellungen

Liverpool: Alisson - Gomez, Konate, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Thiago - Salah, Nunez, Jota

Alisson - Gomez, Konate, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Thiago - Salah, Nunez, Jota City: Ederson - Cancelo, Akanji, Dias, Ake - Silva, Rodri, De Bruyne - Foden, Haaland, Grealish

FC Liverpool vs. Manchester City: Premier League heute im TV und Livestream

Premier League bedeutet in Sachen TV-Übertragung Sky. Wie bei allen Partien in Englands höchster Spielklasse ist auch diesmal der Pay-TV-Sender zuständig, und zwar auf den Kanälen Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD. Eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, also um 17 Uhr, geht es dort los, Kommentator ist Florian Schmidt-Sommerfeld.

Den entsprechenden Livestream dazu findet Ihr zur gleichen Zeit über SkyGo oder WOW.

Das Bundesliga-Topspiel live erleben: Jetzt WOW streamen.

© getty Erling Haaland führt die Torschützenliste der Premier League aktuell mit 15 Treffern an.

Premier League, 11. Spieltag: Die aktuelle Tabelle