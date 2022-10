In der Premier League kommt es am heutigen Sonntag zum Stadtderby, Manchester City empfängt Manchester United! Wir tickern die gesamte Partie hier live mit.

Zum 155. Mal treffen die beiden Klubs nun aufeinander. Der Ausgang dürfte nicht so eindeutig sein, wie man es nach dem schwachen Saisonbeginn der Red Devils noch hätte vermuten können. Wer sich im Duell zwischen City und United den Sieg schnappt, könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Manchester City vs. Manchester United: Premier League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Während die Titelverteidiger um Trainer Pep Guardiola gut in die Saison gestartet sind, hatte United zu Beginn einige Baustellen: Cristiano Ronaldo wollte gerne den Verein verlassen, auf dem Feld hagelte es Niederlagen. Nun ist CR7 aber im Verein geblieben und die Punkteausbeute in der Liga sieht auch besser aus. Nach Siegen über Liverpool und Tabellenführer Arsenal sind die Red Devils wieder mittendrin im Kampf um die Champions League.

Vor Beginn: Die Citizens empfangen ihre Gäste wie gewohnt im Etihad Stadium in Manchester. Ab 15 Uhr soll dort der Ball rollen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Stadtderby in der Premier League zwischen Manchester City und Manchester United!

© getty Manchester City empfängt in der Premier League heute den Stadtrivalen.

Premier League, Manchester City vs. Manchester United: Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester City: Ederson - Cancelo, Aké, Dias, Walker - Gündogan, Rodri, de Bruyne - Foden, Haaland, Silva

Ederson - Cancelo, Aké, Dias, Walker - Gündogan, Rodri, de Bruyne - Foden, Haaland, Silva Manchester United: De Gea - Malacia, Martinez, Varane, Dalot - Eriksen, McTominay, Fernandes - Sancho, Ronaldo, Antony

Manchester City vs. Manchester United: Premier League heute im TV und Livestream

Die Rechteverteilung in der Premier League ist simpel erklärt: Sky zeigt alle Partien live und exklusiv in voller Länge, so auch das heutige Stadtderby. Auf Sky Sport Premier League könnt Ihr ab 14.30 Uhr die Vorberichterstattung und anschließend auch das Spiel verfolgen, Sky Sport Top Event schaltet erst eine halbe Stunde nach dem Anpfiff, also um 15.30 Uhr zur Begegnung. Kommentiert wird das Spektakel von Florian Schmidt-Sommerfeld.

Ihr möchtet das Ganze lieber online sehen? Kein Problem, Sky bietet den Livestream auf zwei Wegen an: via SkyGo und via WOW.

© getty Cristiano Ronaldo ist nach einem Sommer voller Wechselgespräche doch bei Manchester United geblieben.

