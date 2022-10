Manchester United - Wegen Interviewfrage an Cristiano Ronaldo: Als Sir Alex Ferguson einen Journalisten verprügeln wollte

Sir Alex Ferguson: Er ist eine Trainer-Legende bei Manchester United. Einst hätte der Schotte aber fast einen Journalisten verprügelt - wegen CR7.

Sir Alex Ferguson war 26 Jahre lang der Trainer von Manchester United und ist in die Geschichte als erfolgreichster Trainer der Red Devils eingegangen. Auf dem Platz glänzte seine Mannschaft - und auch die Pressekonferenzen und Interviews mit dem heute 80-Jährigen waren mehr als unterhaltsam.

Ferguson fiel mit seiner sachlichen Art auf, war sich aber auch nicht zu schade, die Journalisten regelmäßig in die Schranken zu weisen. Zum vermeintlichen Höhepunkt der Auseinandersetzungen mit den Medien kam es im Januar 2007, als der Schotte auf einen Sky-Sports-Journalisten nach einem CR7-Interview losging.

Alles begann mit dem FA-Cup-Spiel zwischen Manchester United und dem FC Middlesbrough. Der englische Rekordmeister konnte die Partie mit 1:0 für sich entscheiden - Cristiano Ronaldo erzielte dabei den Siegtreffer.

Das entscheidende Tor war ein Elfmeter. Im Nachgang wurde direkt thematisiert, ob Ronaldo zu schnell gefallen sei und ob der Schiedsrichter nicht das Spiel hätte weiterlaufen lassen müssen. Sky-Sports-Reporter Geoff Shreeves wollte dieses Thema in einem Interview mit Ronaldo nach dem Spiel aufgreifen.

In seinem Buch Cheers, Geoff! Tales from the Touchline berichtet der Journalist von den Szenen, die sich nach der Begegnung abspielten. The Sun zitiert Shreeves' Buch: "Ich habe Cristiano gefragt, ob er leicht zu Boden gegangen ist. Ronaldo bleibt ziemlich vage, sagt aber, dass es ein Elfmeter war. Ich war mir der bevorstehenden Explosion sicher nicht bewusst."

Überraschung bei PSG, Legenden-Alarm bei BVB & FCB! Die Rekordspieler der Top-Klubs © getty 1/26 Nach seinem 554. Pflichtspieleinsatz für Atlético Madrid am Samstag ist Koke nun der alleinige Rekordspieler der Rojiblancos. Aus diesem Anlass blicken wir auf die Rekordspieler von Europas Top-Klubs. © getty 2/26 RB Leipzig: YUSSUF POULSEN (332 Einsätze) © getty 3/26 Paris St. Germain: MARCO VERRATTI (389 Einsätze) © getty 4/26 Lazio Rom: STEFAN RADU (426 Einsätze) © getty 5/26 Tottenham Hotspur: HUGO LLORIS (426 Einsätze) © getty 6/26 Manchester City: DAVID SILVA (436 Einsätze) © imago images 7/26 Bayer Leverkusen: RÜDIGER VOLLBORN (486 Einsätze) © getty 8/26 SSC Neapel: MAREK HAMŠÍK (520 Einsätze) © getty 9/26 Olympique Lyon: GRÉGORY COUPET (520 Einsätze) © getty 10/26 Atlético Madrid: KOKE (554 Einsätze) © getty 11/26 Borussia Dortmund: MICHAEL ZORC (572 Einsätze) © imago images 12/26 AS Monaco: JEAN-LUC ETTORI (578 Einsätze, mittig im grünen Trikot) © getty 13/26 FC Arsenal: TONY ADAMS (584 Einsätze) © imago images / AFLOSPORT 14/26 FC Sevilla: JESÚS NAVAS (603 Einsätze) © getty 15/26 Olympique Marseille: STEVE MANDANDA (613 Einsätze) © getty 16/26 FC Bayern München: SEPP MAIER (703 Einsätze) © getty 17/26 Juventus Turin: ALESSANDRO DEL PIERO (705 Einsätze) © getty 18/26 FC Chelsea: JOHN TERRY (715 Einsätze) © imago images 19/26 Eintracht Frankfurt: KARL-HEINZ KÖRBEL (722 Einsätze) © getty 20/26 Real Madrid: RAÚL (741 Einsätze) © getty 21/26 FC Barcelona: LIONEL MESSI (778 Einsätze) © getty 22/26 AS Rom: FRANCESCO TOTTI (785 Einsätze) © imago images 23/26 FC Liverpool: IAN CALLAGHAN (787 Einsätze) © getty 24/26 Inter Mailand: JAVIER ZANETTI (858 Einsätze) © getty 25/26 AC Mailand: PAOLO MALDINI (901 Einsätze) © getty 26/26 Manchester United: RYAN GIGGS (948 Einsätze)

Manchester United: Sir Alex Ferguson geht nach Frage an CR7 auf Shreeves los

Die Situation eskalierte schnell. Sir Alex Ferguson stellte sich nämlich vor seinen Youngster - und konnte sich nicht mehr beruhigen.

Die Sun zitiert: "Sir Alex kommt aus der Umkleidekabine und stolziert direkt auf mich zu. 'Du und deine verdammten Fragen, du bist verdammt noch mal nicht in Ordnung', schimpfte er. 'Der Junge spricht kaum Englisch, du bist doch völlig daneben!' 'Rede nicht so mit mir', antwortete ich. 'Ich bin keiner Ihrer bescheuerten, jungen Spieler'."

Diese Aussage sollte für Shreeves Konsequenzen haben. Am Ende wurde er nämlich für eine gewisse Zeit von Fergusons Pressekonferenzen ausgeschlossen, und als Shreeves länger darüber nachdachte, erkannte er, dass er im Unrecht war.

Die Geschichte war aber noch nicht zu Ende: "Bei Ferguson ging alles auf Rot. Er stürzte sich auf mich, nur der Kommunikationschef von United, Di Law, sprang zwischen uns und verhinderte eine komplette Konfrontation."

"'Denk nicht einmal daran', sagte ich zu 'Fergie', woraufhin er sofort mit 'Verpiss dich, du hast Hausverbot' reagierte, als er entfernt wurde."

Ferguson und Shreeves: Trotz Konfrontation ein Happy End

Shreeves schaute sich also die Szene mit Cristiano Ronaldos nochmal an und kam tatsächlich zu dem Schluss, falsch gelegen zu haben. "Ich dachte, ich hätte gute Arbeit geleistet, aber als ich nach Hause kam, schaute ich mir die Szene an. Dann sah ich, dass ich es falsch eingeschätzt hatte."

Der Sky-Sports-Journalist wollte anschließend wieder eine gute Verbindung zum United-Coach aufbauen und den Streit aus der Welt schaffen - Ferguson blockte jedoch ab. "Ich schrieb Fergie eine E-Mail und gab zu, dass ich mich geirrt hatte. Keine Antwort", erzählt er in seinem Buch.

Die Probleme der beiden wurden offenbar aber noch aus der Welt geschafft, denn in Fergusons letztem Spiel sechs Jahre später haute er Shreeves scherzhaft auf die Schulter, als dieser versuchte, sich bei der Ehrung des legendären Trainers diesem anzuschließen und auch ein Geschenk einzuheimsen.