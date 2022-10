FC Liverpool vs. Manchester City: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss des 11. Spieltags in der Premier League gibt's noch einen richtigen Leckerbissen: Vizemeister FC Liverpool empfängt zuhause Meister Manchester City. Wo Ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Anders als man nach den Platzierungen in der Vorsaison vielleicht vermuten könnte, sind die Rollen heute klar verteilt: während Manchester City bislang noch ungeschlagen und damit in Schlagdistanz zum Tabellenführer FC Arsenal ist, hatte der FC Liverpool einen gebrauchten Start in die aktuelle Spielzeit. Lediglich zwei Siege stehen bei den Reds nach acht Partien zu Buche - bei vier Remis und zwei Niederlagen reicht das nur für einen Platz im Mittelfeld.

Immerhin konnte das Team um Trainer Jürgen Klopp unter der Woche beim 7:1 Sieg über die Glasgow Rangers in der Champions League eine Pflichtaufgabe mehr als souverän aus dem Weg räumen. Manchester City hingegen lies zu Gast beim FC Kopenhagen Punkte liegen - das 0:0 reichte den Skyblues jedoch bereits für den Einzug in das Achtelfinale.

Wer wird sich also heute in der Liga durchsetzen? Die Antwort erhalten wir ab 17.30 Uhr. Dann wird Schiedsrichter Anthony Taylor die Begegnung im Anfield Stadium in Liverpool nämlich anpfeifen.

FC Liverpool vs. Manchester City: Premier League heute live im TV und Livestream

Wie alle Spiele der Premier League wird auch das Duell zwischen Liverpool und City live und exklusiv in voller Länge bei Sky gezeigt. Auf den Kanälen Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD geht der Pay-TV-Sender eine halbe Stunde vor Anpfiff, also um 17 Uhr, auf Sendung, den Kommentar übernimmt Florian Schmidt-Sommerfeld.

Alternativ könnt Ihr natürlich auch zum Livestream greifen, den Ihr via SkyGo oder WOW empfangen könnt.

FC Liverpool vs. Manchester City: Premier League heute im Liveticker

Keine Lust oder Zeit, die gesamte Begegnung in Bewegtbild zu verfolgen? Kein Problem, wir tickern die Partie live mit!

Hier geht's zum Liveticker des Spiels zwischen dem FC Liverpool und Manchester City.

Premier League, FC Liverpool vs. Manchester City: Voraussichtliche Aufstellungen

Liverpool: Alisson - Gomez, Konate, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Thiago - Salah, Nunez, Jota

Alisson - Gomez, Konate, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Thiago - Salah, Nunez, Jota City: Ederson - Cancelo, Akanji, Dias, Ake - Silva, Rodri, De Bruyne - Foden, Haaland, Grealish

